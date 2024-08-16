跨境攻俄為哪樁？澤倫斯基顧問：迫使蒲亭坐上談判桌「公平」協商

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烏克蘭軍隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州（Kursk），佔領許多村落，甚至在當地設立軍事行政辦公室。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的資深顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏軍進攻庫爾斯克的目的是為了迫使俄羅斯坐上談判桌進行談判。根據《BBC》報導，波多利雅科表示烏克蘭對佔領俄羅斯領土不感興趣，但如果要進行潛在可能的公平外交談判，就不得不找方法讓俄羅斯坐上談判桌，且願意按照烏克蘭的條件進行協商。波多利雅科認為，烏克蘭表現出有能力攻佔俄羅斯領土，就是迫使俄羅斯談判的有效手段。且烏軍發動奇襲也能讓俄羅斯民眾感到震驚與害怕，進而影響俄羅斯的大眾輿論，「俄羅斯民眾心理狀態的負面變化，也是讓莫斯科啟動談判的另一個理由」，波多利雅科補充。俄羅斯目前尚未表現出願意與烏克蘭談判的態度，除了加緊在烏東地區的攻勢之外，莫斯科也指責北約組織（NATO）和西方國家協助烏克蘭入侵俄羅斯，並稱此舉可能會讓戰爭升級。俄羅斯總統蒲亭今日下午親自主持了安全會議，據稱會議中的焦點在討論「新技術解決方案」來應對新的衝突局面。