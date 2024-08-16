併購案畫下句點？京城銀不評論　談房市沒有限貸令

我是廣告 請繼續往下閱讀

京城銀行今（16）日舉行法人說明會，對於市場傳出併購案已畫下句點，京城銀不予評論，但談到多家銀行房貸接近滿水位，傳出除分散、延後撥款外，還祭出「限貸令」，京城銀表示，沒有限貸令，目前還有很大的額度空間。至於下半年股市展望，京城銀認為，目前台股主流仍是人工智慧（AI），後續關注3大面向，包括缺工、AI吃電及AI技術商業應用，若能解決及有新發展，台股仍有高點可期。京城銀2024年上半年京城銀稅後淨利為32.4億元，累計每股盈餘（EPS）為2.91元，整體獲利表現較去年同期成長，稅後淨利成長比率達38%，累計每股盈餘成長比率達37%。京城銀表示，2024年上半年受惠於主要國家通膨持續改善、全球終端需求回升以及人工智慧熱潮發酵，全球景氣逐漸獲得好轉。國內方面，在民間消費動能延續、半導體業者擴產意願增強、傳產業外銷回穩下，經濟表現展現其韌性，主計總處概估今年上半年經濟成長率為5.81%，全年經濟成長率預估為3.91%，並有機會維持穩定增長態勢。展望下半年，美國大選、利率環境的變動及地緣政治風險仍是影響全球政經發展的關鍵因素，這些因素也將牽動台灣貿易與投資表現，值得持續關注與審慎看待。京城銀受益於授信業務收益的提振、營業費用控制得宜，2024年上半年淨收益為55.76億元，較去年同期增加12%。在授信業務部分，2024上半年京城銀放款總額新台幣2271億元，授信相關手續費收益 10.54 億元，淨利差及存放利差均較去年同期增長，分別來到1.64%與2.01%，整體利息淨收益為29.52億元，較去年同期增加4%。展望下半年，京城銀將專注於授信業務動能與利差的提升、核心存款的強化、資金成本的控管及資產品質的維持。2024年上半年逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率7,618%、放款覆蓋率1.69%，均保持一貫優質水準。此外，由於台積電積極南下擴廠，京城銀營運主力就在中南部地區，並看好供應鏈中許多中小企業未來發展，而中南部近期房價也只上不下，台南幾乎無蛋黃、蛋白區之分，根據他們在地觀察，目前台南善化新建案，已喊到每坪50多萬，台南市區房價更上看70萬元。至於傳出多家銀行房貸接近滿水位，除了延後撥款、申貸也要排隊，甚至祭出「限貸令」，京城銀指出，該銀行一直以企業放款、經營企業客戶為主，消金、房貸放款僅佔整體放款7.5%，房貸業務還有很大額度空間，近月也有通知各分行，若客戶有自住需求還是會承作。展望下半年股市，京城銀並無預設台股高點，將持續關注3大議題，包括國內缺工議題，是否改善移工政策，再來是AI吃電問題，政府是否提出有效的獲電政策，還有AI技術商業化應用，若是這幾點陸續改善，台股還有機會繼續創造新高點。