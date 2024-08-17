批中國網紅藉長榮桂冠蹭流量！矢板明夫：之後出差會盡量去住

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國網紅「鐵頭」先前赴日本靖國神社噴紅漆、撒尿，還上傳影片至社群媒體炫耀。（圖／翻攝自微博）

中國網紅「張教官」近日公開在網路上，怒嗆巴黎長榮桂冠酒店，在酒店內懸掛萬國旗，卻獨漏中國五星旗，要求飯店人員補掛還遭到拒絕，引發輿論譁然，許多中國民眾都揚言抵制長榮桂冠酒店，不少中國旅遊服務平台更將長榮桂冠酒店下架。對此，長期關注兩岸政經社會局勢的知名日本媒體人矢板明夫表示，這又是網紅通過煽動民族主義、謀取流量營利的案例之一，他本人贊同酒店的作法，以後出差也會盡量選擇長榮桂冠。矢板明夫在臉書粉專發文，敘述了事件的始末，認為這件事與不久前中國網紅到日本靖國神社塗鴉一樣，是通過煽動民族主義、來謀取流量營利的手法罷了。以「張教官」的例子來看，雖然最後抗議沒有被接受，損失了預付的住宿費用，但該影片已經在各種平台播放了上百萬次，早已彌補了他的損失，並提高了他頻道的知名度。矢板明夫直言，這種大演「愛國秀」的操作，雖然能讓虛榮心得到一時滿足，卻是對中國人形象的嚴重傷害，只會在國際社會，引起大家對中國和中國人的反感；而且在奧運等國際舞台上，中國處處霸凌台灣的事實，也已經被國際社會廣泛認知。最後，矢板明夫表示，他個人十分理解巴黎長榮桂冠酒店的作法，下次出差選擇入住酒店，也會盡量選擇長榮桂冠。