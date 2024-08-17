烏克蘭持續挺進庫爾斯克！炸掉重要戰略大橋　俄軍補給運送恐涼了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲烏克蘭軍隊跨境攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州，佔領許多村落，掌握大城蘇賈。（圖／翻攝自天空新聞）

烏克蘭軍隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州（Kursk），佔領許多村落，掌握大城蘇賈，甚至在當地設立軍事行政辦公室。烏克蘭軍方16日向總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）匯報，聲稱除了持續在庫爾斯克推進以外，還炸掉一條具有「重要戰略價值」的大橋。綜合《BBC》等外媒報導，烏克蘭在庫爾斯克地區行動時，摧毀了塞姆河（Seim River）一座具有重要戰略意義的橋樑，俄軍會使用這座橋為其部隊提供補給。庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫（Alexei Smirnov）週五在Telegram發表聲明，「由於烏克蘭方面的襲擊，格盧什科夫斯基區（Glushkovsky）一座橫跨塞姆河的公路橋被摧毀」，但沒有提供更多細節。親克里姆林宮的Telegram頻道「Mash」聲稱，烏軍是用HIMARS火箭炸了這座橋，導致至少27個定居點交通被切斷，難以疏散平民。俄羅斯反對派媒體網站Istories也聲稱，這座橋位於「俄羅斯武裝部隊的關鍵後勤區域」。烏克蘭對俄羅斯領土發動逆襲進入第2週，這場出人意料的跨境行動，已導致超過12萬人逃離邊境。澤倫斯基表示，將用佔領的俄國領土作為交換條件，換取遭俄軍佔領的烏克蘭地區。澤倫斯基的資深顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也強調，烏軍對於長期佔領俄國領土不感興趣，進攻庫爾斯克是為了迫使俄羅斯「坐上談判桌」。不過，將戰線拉長至俄羅斯境內、分出兵力與彈藥發動攻勢，烏克蘭也付出相應的代價，烏東守軍的壓力更為沉重。據報俄羅斯軍隊正在烏東頓內茨克（Donetsk）推進，已進入該地區2個具有重要戰略意義的城市-波克羅夫斯克（Pokrovsk）和米爾諾赫拉德（Myrnohrad）10公里範圍內，當地政府敦促居民盡快撤離。