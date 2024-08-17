王齊麟被爆料是負心漢！深夜發文宣布下一步　跟自己說這8個字

29歲羽球男雙金牌國手王齊麟人紅是非多，15日遭網友爆料是「負心漢」，他被問及此事沒有任何回應，經紀人吳宜倫除了代為否認，還以「人家的私生活關你屁事」發文反擊，身陷感情糾紛疑雲的王齊麟，昨天深夜在臉書發聲，分享接下來的賽事行程，並自我喊話：「從（重）新開始繼續努力。」
昨天晚上近午夜12點，王齊麟發文表示，從土地銀行舉辦的表揚大會到總統府、台北市政府規劃一系列的慶祝活動，他感念在心，「非常感謝大家一路給予我們的支持及祝賀，也感到非常榮幸能和大家一起分享榮耀時刻」，接著報告未來計畫，透露將先後參加牧德盃企業賽、日本和韓國的國際賽事，最後期許自己把一切歸零，繼續為比賽努力。
貼文發布後，湧入大批粉絲留言：「加油，你是最棒的，期待繼續打出好成績」、「挺你」、「真誠善良的齊麟」、「辛苦了齊麟」、「稍稍沉澱一下，Go Go Go」、「不必理會太多聲音，那有些是打擊你信心讓你球場打不好，所以不去理會，事情總會過去，明天太陽依然升起！」
記者會被問負心漢爆料 王齊麟立刻看向主持人
前天，王齊麟出席土地銀行表揚大會，有記者提問：「因為齊麟現在是整個爆紅起來，那人紅是非多，網路上有許多的流言蜚語，那海巡王齊麟是否有看到這些相關的批評，好像還有人說你是負心漢，有看到這樣的批評嗎？」
王齊麟聽完問題後，轉頭朝主持人的方向看，沒有答覆，而主持人立刻出面救援，「這邊還是希望大家針對我們土銀的傑出人員、相關在巴黎奧運上面的優秀表現，未來賽事、個人選手生涯規劃來提問，謝謝。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文發布後，湧入大批粉絲留言：「加油，你是最棒的，期待繼續打出好成績」、「挺你」、「真誠善良的齊麟」、「辛苦了齊麟」、「稍稍沉澱一下，Go Go Go」、「不必理會太多聲音，那有些是打擊你信心讓你球場打不好，所以不去理會，事情總會過去，明天太陽依然升起！」
記者會被問負心漢爆料 王齊麟立刻看向主持人
前天，王齊麟出席土地銀行表揚大會，有記者提問：「因為齊麟現在是整個爆紅起來，那人紅是非多，網路上有許多的流言蜚語，那海巡王齊麟是否有看到這些相關的批評，好像還有人說你是負心漢，有看到這樣的批評嗎？」
王齊麟聽完問題後，轉頭朝主持人的方向看，沒有答覆，而主持人立刻出面救援，「這邊還是希望大家針對我們土銀的傑出人員、相關在巴黎奧運上面的優秀表現，未來賽事、個人選手生涯規劃來提問，謝謝。」