王齊麟經紀人乾媽嗆：人家私生活關你屁事　驚人家世、身分被起底

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▲▼吳宜倫（上圖左、下圖右）和王齊麟（上圖右）、李洋關係緊密。（圖／吳宜倫臉書）

▲吳宜倫感慨王齊麟成名後，私生活被攤在陽光下，尤其不滿酸民囂張的行為。（圖／吳宜倫臉書）

羽球男雙金牌國手王齊麟走紅後是非跟著來，15日遭網友爆料是「負心漢」，他被問及此事沒有答覆，經紀人吳宜倫則發文「人家的私生活關你屁事」，被起底家世背景不凡，除了本身也為羽球甲組好手、中華民國羽球協會副理事長，還是王齊麟的乾媽。吳宜倫在臉書批評酸民的態度猖狂，無奈感嘆：「是否早已忘了我們當初為了什麼而熱血，為了什麼而感動。贏得比賽的那刻，舉國歡騰，他們成了大家口中的台灣英雄、台灣之光、台灣的驕傲，回到台灣後，大家不再關心他們的努力，而是開始好奇他們的私生活或場下的一舉一動...」對於王齊麟、李洋的家人和女友成為八卦話題，吳宜倫理解公眾人物本來就會被放大檢視，「但不要忘了，他們是多麼努力才有今天，才讓大家認識他們是誰」，希望外界延續對奧運的熱血、給予所有運動員更多支持、鼓勵，因為每一位能站上奧運舞台的運動員都不簡單、值得尊敬也都需要被關注，「好好愛惜他們，讓金牌能繼續閃閃發亮。」文末，吳宜倫寫下：「每次接到記者問一些莫名其妙的問題，都很想直接回，人家的私生活是關你屁事喔！」並附上一個翻白眼的表情符號。吳宜倫的發言引發兩極評論，而有知情的網友留言：「他乾媽在羽球界背景滿驚人的喔！現在好像是羽協副理事長，乾媽家族應該是羽球界大部分人都知道的。」事實上，吳宜倫出身羽球世家，父親為前中華全民羽球發展協會理事長吳俊彥，爺爺是「羽球之父」吳文達，她目前的職銜為全民羽協理事長、中華民國羽球協會副理事長、麟洋國際體育顧問有限公司負責人，曾經擔任台北市國小學生家長聯合會總會長等職務，此外，吳宜倫過去發文稱王齊麟「寶貝乾兒子」，顯見兩人親如母子的好感情。