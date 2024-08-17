馬幼興患「憩室炎」差點沒命！砸千萬買房現賺400萬：有重生感覺

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▲馬幼興（左起）找好友葉華、馬國賢和許鈞鈞來暖房。（圖／好睡王提供）

▲馬幼興（右）把買新房當送給自己生日禮物，「有重生的感覺。」 左為好友馬國賢。（圖／好睡王提供）

馬幼興曾演出《戲說台灣》系列和多部本土劇《天道》、《天之驕女》、《願望》，有「惡男專業戶」封號，日前才因得了「憩室炎」（備註）差點有生命危險，好不容易度過難關後，今（17）日宣布好消息，他成為有殼一族，在八里買了41坪新房，現在漲幅達400萬，入厝剛好是他54歲生日，他說：「這就當作是我送給自己的生日禮物，有重生的感覺。」馬幼興表示，他原本因為母親生病，將內湖的房產賣掉搬去跟母親同住方便照顧，但母親過世前，經歷失業兩年，想用剩下的錢投資購屋，因台北市房價居高不下，他最後選擇淡水附近輕軌站旁的八里新市鎮，當時買價一坪約30萬，沒想到因為鄰近輕軌，加上附近即將興建大型outlet，他購買的社區房價瞬間飆漲，目前已經一坪開價40萬，當場小賺不少，他說自己是用青年安心專案辦理首購。馬幼興當初到處看房，最後選在八里就是因為未來有增值的空間決定買下，當作另一項投資，新屋花了近半年裝潢，整個裝潢費用約兩百萬，全屋走簡潔奶油風，他透露：「我其實跟設計師說，只要素淨就好，不要退流行，這樣才可以看不膩，所以我全屋都是奶油和淺咖啡色系，自己挺滿意。」新屋裝潢期間他正在拍《天道》，剛好三立附近就有不少大型家具公司，他逛街選寢具和沙發，「我就追求一個舒適，電動沙發和電動床可以讓我追劇時不會腰酸背痛。」新屋入厝選在八月八日馬幼興生日當天，好友馬國賢和合作拍戲的許鈞鈞及葉華等人都到場暖房兼為他慶生。備註：憩室炎指憩室伴有發炎或感染，約10～25%的大腸憩室病會發生憩室炎，可能是因為大腸內壓力增加或硬的糞便卡住在憩室內，導致憩室的血流供應減少進而發生憩室炎。