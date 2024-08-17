「矮子賢」討債不成反遭殺害！相驗結果曝　全身遍佈利器傷口慘死

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屏東縣恆春鎮57歲周姓男子綽號「矮子賢」，日前疑因討要200萬債務，遭人用殺害並丟棄山區，警方循線逮捕宋姓男子、2名尤姓男子，警方16日下午相驗周男遺體，發現其全身遍佈利器傷口，但詳細死因仍待解剖報出爐後才可判定。據了解，周男過去也前科累累，曾與兩名友人聯手將受害者亂棍打死，犯下殺人案遭判刑10年。根據警方調查，周男在屏東經營娛樂城，借款給尤男（47歲）150萬元、宋男（45歲）50萬元，日前為了追討債務，與尤、宋2人相約在14日晚間談判，當時尤男還帶了姪子（28歲）助陣，豈料雙方碰面就爆發嚴重口角，尤男不滿周男講話太大聲，憤而持刀砍人，周男當場慘死，後續3人聯手將周男的遺體載運至滿州山區丟棄。警方15日獲報後立即展開調查，立即鎖定尤男等3人，並於16日將3人逮補歸案，依犯嫌指認在滿州鄉里德山區尋獲死者大體。而涉案的尤男姪子還是2019、2020年恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，號稱豎孤棚戰神「呂布」，今年他也預計代表參賽，沒想到卻在比賽前4天涉犯命案被捕。警方相驗後，發現死者身上有利器傷口，確切死因待解剖出具鑑驗報告後才可確定，警方稍早扣押兇嫌犯案時衣物、死者現金及手錶等證物，17日以殺人罪嫌將3名兇嫌移送辦。