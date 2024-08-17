中國跨性別者李二毛悲歌！父親賣弟弟吃哥哥　兩度變性後抱憾去世

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▲李二毛看到變裝皇后的表演後，仿佛開啟了新世界的大門。（圖／翻攝自微博）

▲李二毛（圖右）回四川老家時只想過普通生活，但卻遭到鄰居排擠與霸凌。（圖／翻攝自微博）

這次巴黎奧運先是開幕式上變裝皇后們領銜的表演，令人聯想起達文西名作《最後的晚餐》（The Last Supper）引發討論，接著女子拳擊又在世界拳擊總會（IBA）炒作下鬧出性別爭議風波，讓性別認同、身份認同等議題成為網路上的熱門話題。事實上，中國也有自己的變裝皇后與跨性別人士的故事，中國導演賈玉川耗時17年，拍下中國跨性別人士李二毛的紀錄片，向外界揭露了李二毛的一生，雖是紀錄片，但李二毛的人生故事比許多創作還讓人震驚，而紀錄片在2019年阿姆斯特丹紀錄片電影節上爆紅，但此時李二毛卻已因為進行二度變性手術，術後發生感染，獨自病死在租屋處。李二毛1978年出生自四川貧困農村，父親是位人口販子，母親是位殘疾人士，父親賣掉了李二毛的弟弟，吃了李二毛的哥哥。李二毛的父親不僅販售自己兒子，還有拐賣婦女的紀錄，估計當初就從未將李二毛母親當作妻子，而只是將其視作生財工具。後來李二毛父親因人口販運惡行遭到槍斃，李二毛母親改嫁，李二毛跟著表哥討生活。李二毛表哥也不是什麼有門道的人，李二毛離開父母後，跟著表哥到重慶靠撿破爛維生，接著兩人又到深圳找生活。那時深圳由於改革開放，快速發展成為大城市，李二毛到深圳後找了一個在工廠流水線的工作，也就是在深圳，李二毛第一次接觸到了變裝皇后。李二毛看到變裝皇后的表演後，仿佛開啟了新世界的大門，而當時深圳夜店經紀人也發現李二毛的身形面孔頗有變裝資質，加上李二毛自己也對打扮得漂漂亮亮站上舞台心生嚮往，於是就開始了他的變裝皇后表演生涯，並取了個藝名「美蓮娜」。李二毛認識了幾位跨性別者朋友，並在一次表演中遇見導演賈玉川，賈玉川開始著手拍攝紀錄片，關注這群特殊群體的人生軌跡。李二毛藉著變裝皇后表演賺了不少錢，也因此引來一些眼紅人士，想要對他詐財，李二毛於是離開深圳前往海南，並在海南進行了整形手術，想要成為一個真正的女人。完成整形手術後，李二毛重新回到深圳，繼續她的表演生涯，手術過後李二毛整個人顯得更自信，在舞台上更為收放自如，很快又開始賺大錢，且認識了男友小江。剛開始兩人熱戀階段，李二毛整個人容光煥發，李二毛到處跟朋友說自己要跟小江過一輩子，此時可說是李二毛人生中短暫的幸福時光。然而，在夜生活表演順風順水的李二毛，開始有了明星夢，結果找的經紀公司卻是群騙子，最終李二毛的錢被騙光，不僅明星夢碎還染上了賭博惡習，而生活條件不再富裕後，小江也離開了李二毛。就在李二毛落魄潦倒，每天喝得爛醉如泥時，卻遇到了她的第二位男友小龍。小龍是一位在社會底層討生活的人，接觸李二毛最初也是想要詐財，但發現李二毛早已一無所有，反而陰錯陽差地一直陪在李二毛身邊。在深圳日子眼見著過不下去，兩人於是一起回到李二毛的四川老家，開始種菜養雞，想要過點平常的農家生活。然而，農村並不是想像中的安逸，附近的鄰居看不慣李二毛「不男不女」的模樣，不停地來找麻煩。鄰居毫不掩飾地對著李二毛與小龍指指點點，冷嘲熱諷，甚至還派出村長代表要求小龍離開，最後更直接侵占李二毛的家與田地雞舍，硬要把兩人趕走。李二毛與小龍無奈下，只好再度回到深圳。從四川老家被趕走後，重返深圳的李二毛與小龍日子很不如意，此時李二毛已經不比當年的青春鮮亮，即使回去表演，也難以輕鬆賺到錢，兩人生活拮据，自然難免發生矛盾，最終陪伴李二毛10多年的小龍也離他而去。李二毛重新找了個工廠流水線的工作，但曾經整形的他，沒有喉結還有胸部，在男性宿舍中與其他男工人格格不入，四處遭到排擠。李二毛於是動念再度進行整形手術，回復男兒身，結果因為在一家無牌野雞醫院實施手術，術後發生感染，最終獨自病死在租屋處。賈玉川這部拍攝李二毛的紀錄片，2019年在阿姆斯特丹紀錄片電影節上爆紅，當時賈玉川還想著帶李二毛一起出席電影節，一圓他的明星夢，但是李二毛此時早已抱憾去世。李二毛的一生除了是他跨性別的特殊經歷，也反映了中國改革開放年代，許多農民工進入大城市的遭遇，他們在城市中賺了錢，卻又被騙得精光，想回到農村老家度日，但是又不被老家居民待見。且比起城市中的騙子，農村居民的惡意往往更加赤裸，毫不掩飾地霸凌與排擠李二毛，李二毛的父親是人口販子，但鄰居對待李二毛父親甚至都沒有像他們對待李二毛那般輕賤。李二毛的人生在深圳與四川來回擺盪，就像他在男性與女性間左右為難，兩頭都無法安身。李二毛已經離世多年，但是今日許多跨性別人士依舊像李二毛一樣，面對著社會的惡意與排擠，難以找到容身之處。