騙「矮子賢」車輛故障！下車遭勒頸狠砍3刀喪命　3嫌殺人罪移送

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▲綽號「矮子賢」的屏東周姓男子遭人殺害棄屍，警方循線逮捕宋姓男子、2名尤姓男子。（圖／翻攝畫面）

屏東恆春一名綽號「矮子賢」的57歲周姓男子，為了200萬債務問題，14日晚間遭到欠債人宋姓男子、2名尤姓男子設局約出見面，見面後藉口車輛故障，要求周男下車查看後，以繩子勒脖再持刀朝其胸部猛砍3刀，導致周男當場慘死，今（17）日警方依殺人罪嫌將3名犯嫌移送屏東地檢署偵辦。根據警方調查，周男在屏東經營娛樂城，借款給尤男（47歲）150萬元、宋男（45歲）50萬元，日前為了追討債務，與尤、宋2人相約在14日晚間談判，當時尤男還帶了姪子（28歲）助陣，豈料雙方碰面就爆發嚴重口角，後續宋男藉口車輛故障，要求周男下車查看，豈料他一彎腰查看，尤男姪子就拿出預藏好的麻繩勒緊周男脖子，尤男用番刀朝胸部猛砍3刀，隨後周男倒地死亡。事後3人將遺體裝進周男的車上，開著車尋找棄屍地點，途中先將車牌棄置在滿州鄉長樂村山區，再把遺體棄置在里德山區，最終3人還將周男車輛開到距離事發地10多公里外的牡丹鄉偏僻山區停放，當地民眾在15日早上經過該處發現一輛無牌車輛，因而向警方報案。警方獲報後立即展開調查，立即鎖定尤男等3人，於16日將3人逮補歸案，依犯嫌指認在滿州鄉里德山區尋獲死者大體。而涉案的尤男姪子還是2019、2020年恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，號稱豎孤棚戰神「呂布」，今年他也預計代表參賽，沒想到卻在比賽前4天涉犯命案被捕。檢察官初步相驗周男遺體，發現身上有明顯利器傷口，確切死因待解剖報告出爐才能釐清，警方已扣得兇嫌犯案時衣物、周男現金及手錶等證物，警詢後以殺人罪嫌將3人移送屏東地檢署偵辦。