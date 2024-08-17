《大尾鱸鰻》曾被轟低俗！寬姐高EQ回擊　意外曝謝金燕下半年大事

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▲寬姐透露，一點都不介意影評人對於《大尾鱸鰻》的負評。左起為葉天倫、邱瓈寬、朱延平。（圖／寬魚國際提供）

由知名導演邱瓈寬（寬姐）執導、豬哥亮主演的《大尾鱸鰻》2013年上映，當年締造4.3億元票房，是台灣電影史上「輔導級」最高票房紀錄。相隔11年後，《大尾鱸鰻》在2024桃園電影節重新上映，寬姐今（17）日參與「天王崛起-億萬巨星豬哥亮」講座，高EQ回應《大尾鱸鰻》曾挨轟低俗的負評，並聊起和豬哥亮合作往事，結果聊到一半，有人提起謝金燕，寬姐不小心提到謝金燕下半年將辦演唱會，不過並未透露細節。當年《大尾鱸鰻》一上映就爆紅，引發許多話題討論，片中融入庶民文化，像是把「冰的」變成「翻桌」的諧音哏。不過當年影評人鄭秉泓撰文探討《大尾鱸鰻》爆紅現象，以「『低俗』如何代表『本土』？」為題，指出「影片中諧音趣味哏是綁架本土、消費本土、甚至作踐本土？」對此，寬姐展現影壇大姐大風範，高EQ回應「低不低、俗不俗，端看我們是要高高在上，還是蹲下或彎腰謙卑的看生命真實的樣子。」其實大氣的寬姐對於這類影評未曾動怒，因為影片深刻且真實體現庶民生活，豬哥亮親切又自在的演出，引起全台多數觀眾共鳴，反映在4.3億元票房上，就是最好的證明。因此今天再次與影評人鄭秉泓「狹路相逢」同台，事過境遷，寬姐表示，「一點也不介意。」寬姐今日聊到先前和豬哥亮合作的淵源，現場有媒體順勢提到謝金燕，導致寬姐意外說出，寬魚國際將舉辦謝金燕演唱會一事，不過礙於合約保密條款，當下沒有透露太多細節。而今年上半年，由寬姐領軍的「寬魚國際」也製作多場演唱會，包括韓國天后IU台北小巨蛋演唱會、伍佰北美巡演，還有王心凌、周華健、楊丞琳、黃品源、李聖傑等人的海外演唱會，都締造極高票房，叫好叫座，「寬魚國際」（6101）H1營收4.56億元，淨利5948萬元，業績十分亮眼。