林郁婷贈金色拳擊手套有這項意義！賴清德回贈台灣英雄禮物

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▲選手開心與酷卡合影。（圖／總統府提供）

總統賴清德昨（16）日在總統府內舉辦「台灣英雄榮耀同行」派對，以最高規格接待巴黎奧運代表團選手。「台灣女兒」林郁婷則特別準備有他親筆簽名的「金色拳擊手套」致贈給賴清德，感謝賴清德與國人一路支持。據指出，這一對金色拳擊手套背後意義別出心裁，金色象徵金牌，上頭更有林郁婷親筆簽名，有正港拳后親自加持，更加別具紀念意義。送上拳擊手套，除了林郁婷本身是女子拳擊手以外，其中更有感謝賴清德與國人全力支持之意，蘊藏深意令人分外感動。賴清德現場也準備多份精心禮物，包括文總準備運動按摩滾筒，希望選手們在比賽或訓練後，能夠好好放鬆伸展，同時還有由設計師田修銓操刀設計，將插畫將魚丸hî-uân與團隊們趕製出來的選手牆，改造為「選手專屬酷卡」。此外，賴清德也精心準備為台灣隊選手量身打造的手提登機箱。登機箱選用黑色硬殼、棕色邊條，設計感十足，外殼畫上各項運動單項，描摹所有台灣英雄比賽英姿。據了解，這個行李箱早在代表團選手出國比賽前就開始趕製，從確認款式、顏色搭配、外殼設計等，皆為台灣隊選手量身打造。