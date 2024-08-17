7-11微波「隱藏功能」現在才知！免按鈕一掃搞定　7萬人朝聖驚呆

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▲原PO在7-11準備自助微波時，前面一位顧客好心提醒掃描QRcode即可，不用另外按按鈕選秒數。（圖／翻攝自Threads）

▲2020年疫情期間，7-11為了減少群聚、保持社交距離，超前部署導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，並新增QR Code功能。（示意圖／記者張志浩攝）

現代人生活忙碌，超商微波食品就是方便又快速的主餐選擇。而一名網友近日在網路上表示，他在7-11要使用自助微波爐時，被前方顧客提醒「掃那個QRcode就可以了」，更親自示範一次，他才發現原來可以免按按鈕選秒數，就能瞬間透過QRcode設定完成，忍不住直呼學到新技能，貼文更累積超過7.1萬次瀏覽數，眾人朝聖也驚呆：「這個功能我還真不知道！」一名網友日前在社群平台Threads上發文，他表示在7-11準備自助微波時，前面一位顧客好心提醒「掃那個QRcode就可以了」，還親自示範表示：讓原PO驚呼學到新技能。貼文一出，眾人也紛紛震驚留言，「這個功能我還真不知道，學到新知識了」、「台灣好先進」、「好酷的設計！居然可以感應又可以微波這是什麼神奇的機器」、「我也是好困擾要按幾號，微波多久」。但也有網友指出，，建議使用前先看仔細。事實上，2020年疫情期間，7-11為了減少群聚、保持社交距離，超前部署導入「掃描式微波爐」2.0全新升級版，並新增QR Code功能，，不必再按鈕操作。