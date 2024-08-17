直擊／歌迷今晚追完聖圭明天就嫁人　他：謝謝妳結婚前一天來看我

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▲金聖圭帶著樂隊來台表演，誠意滿滿。（圖／記者葉政勳攝）

▲金聖圭謝謝歌迷百忙之中，依然抽出時間來看自己。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼INFINITE隊長金聖圭《LV3 : Let's Vacay》17日在台北登場。（圖／記者葉政勳攝）

韓團INFINITE成員金聖圭今（17）日晚間6點在TICC舉辦《2024 KIM SUNG KYU CONCERT [LV3 : Let's Vacay] IN TAIPEI》演唱會，一位歌迷明天是大喜之日，卻在婚禮前一天跑來追星，讓金聖圭震驚又感謝，全場也給予掌聲祝福該粉絲新婚愉快。一連表演完3首歌後，金聖圭用中文表示：「大家好，我是金聖圭，好久不見！」她看著台下歌迷賣力的應援模樣，直喊「OK，可愛」。他很感謝大家來看自己，同時對於出道13多年來，粉絲依舊不離不棄支持著他，「以後也拜託大家關照」。表演完《Sometimes》，金聖圭表示：「我運動時，覺得聽這首還不錯，是適合開心奔跑聽的歌曲。」他也介紹此趟一起來台的樂隊，是彼此合作多年的老友，但也調侃大家「各自有賺錢的事情」，行程喬不攏在所難免，但還是很感謝大家今晚能在台合體演出，「我很開心」。今晚的歌迷合唱超給力，金聖圭表示很感動；他也問台下如何克服炎熱天氣，大家表示「想你！」金聖圭立刻露出害羞表情，他再問這一年來各位過得如何？台下表示「不好」，365天都是想著他度過，再令金聖圭羞喊：「我又講了一些不該說的話！」來到聊天環節，一名歌迷舉著寫上「哥哥我要結婚了，可以祝賀我嗎？」的牌子，金聖圭以為她在開玩笑，頻問：「是真的要結婚嗎？跟誰？在哪？是跟我嗎？」沒想到粉絲是真的要結婚，婚禮還在明天，金聖圭傻住詢問：「這樣對嗎？但很感謝妳在結婚前一天來看我，真的非常恭喜妳！」他也請求全場給予掌聲，「結婚典禮前一天來看我的演唱會，我覺得很感動」。金聖圭高中時沉溺樂隊並熱愛唱歌，所以萌生當歌手的夢想，並決定離開家鄉到首爾尋找出道機會，一邊在燒肉店、咖啡店打工，一邊參加各式徵選；樂團Nell的經紀人有天光顧聖圭打工的咖啡店，剛好手上正在籌備出道男團，經紀人邀約聖圭試鏡，他也成功通過面試加入「Woollim娛樂」，每天花上18小時練習，於2010年6月以INFINITE隊長、主唱身分出道。INFINITE在Hoya、L不續約後，團體合體亮相機會減少；2022年所有成員都離開「Woollim娛樂」，但團體不解散；2023年1月19日，金聖圭為了團體成立了「INFINITE Company，」並擔任代表，還成功拿下INFINITE、INSPIRIT（官方粉絲名）等商標權，包含東雨、優賢、成烈、L、成種等人在內都是旗下一員，合約期限為「2023－∞」，對粉絲來說意義非凡。生 日：1989年4月28日（35歲）身 高：176cm體 重：62.5kgMBTI：ENTJ出 道：2010年6月9日公 司：Woollim娛樂／團體約（2010－2021）Double H TNE／個人約（2021－2024）BILLIONS／個人約（2024－）INFINITE Company／團體約（2023年－∞）團 體：INFINITE