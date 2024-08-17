印度地方首長設宴會面劉揚偉　承諾給予鴻海一切必要協助

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鴻海法說會在本週落幕，不過董事長劉揚偉缺席法說會引發市場關注。劉揚偉低調前往印度與印度總理莫迪會面，行程在莫迪於社群平台X上發文才曝了光。此外，昨（16）日晚間印度卡納塔卡邦邦長席達拉邁亞設宴款待劉揚偉，並向其保證將給予該公司一切必要的合作和協助。鴻海董事長劉揚偉缺席公司線上法說會，低調前往印度與印度總理莫迪會面，行程在莫迪於社群平台X上發文才曝了光。劉揚偉此行除與莫迪會面，還將參加自家的員工宿舍啟用典禮，據傳也將出席印度獨立紀念日慶典，並與公司幾個廠區所在的地方首長會面。在昨日晚間印度卡納塔卡邦邦長席達拉邁亞也設宴款待鴻海董事長劉揚偉，並向其保證將給予該公司一切必要的合作和協助。印度金融財經網站Moneycontrol報導指出，鴻海（富士康）正在卡納塔卡邦設立一間iPhone組裝廠，已在班加羅爾的資訊科技投資園區（InformationTechnology Investment Region, ITIR）買下300英畝（約36.7萬坪）的土地，投資達2200億盧比（約新台幣845億元），預計將創造超過5萬個工作機會。劉揚偉16日晚間飛抵有「印度矽谷」之稱的南部大城班加羅爾（Bengaluru），獲席達拉邁亞和卡納塔卡邦大中型企業廳長巴蒂爾（M. B. Patil）、資訊部長卡爾基（Priyank Kharge）接待。巴蒂爾表示，鴻海（富士康）在卡納塔卡邦有廣泛的投資計畫，這次（劉揚偉）造訪，就是討論那些計畫相關細節的其中一環。席達拉邁亞說：「為了支持具競爭力的電子產品製造，卡納塔卡邦提供高效的物流、可靠的電力、熟練的勞動力、強大的供應商基礎。我們致力於為鴻海（富士康）提供一切必要的支援。」劉揚偉這次到印度，已和印度總理莫迪（NarendraModi）、印度國會下議院（Lok Sabha）反對黨領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）、泰倫加納邦（Telangana）邦長芮迪（Revanth Reddy）見過面。