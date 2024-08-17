高市無形文化資產「小港龍湖廟大士爺祭典」授證

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▲小港龍湖廟大士爺開光點眼。（圖／高史博提供）

▲小港龍湖廟大士爺巡境。（圖／高史博提供）

中元節是臺灣傳統重要民俗節日，已有229年歷史的高雄市小港龍湖廟是高雄唯一、也是臺灣少數主祀大士爺的廟宇，其淵源可追溯到乾隆末期，至今已有兩百多年之久。廟方循百年傳統，每年農曆7月14日至16日舉辦之大士爺祭典是地方盛事，核心科儀包含巡境、開光點眼、放水燈、公筵、豎燈篙、打水（車藏）、入醮、化吉、安座，以感念祖先與眾人的幫助，祈求冥陽兩利、合境平安。今年仍由傳承5代的百年糊紙家族、高雄市糊紙保存者陳志良打造全臺最大尊5.2公尺大士爺糊紙金身。高雄市政府於今（113）年1月4日登錄「小港龍湖廟大士爺祭典」為民俗無形文化資產，認定「財團法人小港龍湖廟」為保存者。高市府文化局副局長簡美玲代表市府，於17日小港龍湖廟舉行大士爺祭典開光儀式後，頒授文化資產登錄證書予保存者。簡美玲說，小港龍湖廟是高雄市目前唯一一間奉祀大士爺的廟宇，現在已經登錄為高雄市的無形文化資產，感謝民間的團結力量，市府會繼續為無形文化資產努力。財團法人小港龍湖廟董事長李文洲感謝市府給予龍湖廟保存文化的肯定，感念先前輩、董監事幹部及信眾長期護持。李文洲說明祭典遵循傳統進行，感謝今年度超過4,000戶庄里信眾捐獻丁口錢，約是舊港仔墘地區（8個里）現住居民半數。作為在地信仰中心的龍湖廟，龍湖廟會以實際的濟貧扶弱與民俗信仰推廣，展現眾神護佑鄉里的慈愛精神，透過文化的傳承與扎根，增加小港新印象。俗稱「大士爺」的普渡公，相傳是佛教護法「面燃大士」，也是觀音大士的化身，負責管理來陽世享香火的亡靈。小港龍湖廟的大士爺祭典相當強化大士爺在中元普渡的角色，著重港仔墘庄世代傳承之文化傳統。祭典前，廟方先委託糊紙藝師紙糊一尊超過5公尺的大士爺金身，並發動社區民眾參與製作串金（貫金）。儀式期間，信眾擺設豐盛公筵供品並參與祭典進行，在化吉（燒化）恭送大士爺之兩尊紙糊護法歸位後，奉請大士爺神位回廟內前殿安座，象徵祭典圓滿結束。廟方擇日將所收之部分丁口錢救助鄉里弱勢家戶，體現大士爺庇佑眾生與宗教教化人心向善之精神。高雄市立歷史博物館說明，高雄市目前登錄無形文化資產及文化資產保存技術共有39項、49個保存者。更多高雄市文化資產相關資訊可至高雄市文化資產網查詢。