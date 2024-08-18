川普白宮過渡團隊成形　大金主及兒子主導內閣人事

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）川普白宮過渡團隊出爐，大金主、副手范斯（JD Vance）及2位兒子榜上有名，負責內閣成員的背景審查及任用，以及擬定新政府上路第一天就能推的政策提案及行政命令。共和黨總統候選人川普的競選團隊昨天發布新聞稿表示，前小型企業署署長麥馬洪（Linda McMahon）及費茲傑羅證券公司（Cantor Fitzgerald）執行長盧特尼克（Howard Lutnick）將掌過渡團隊，范斯、艾瑞克（Eric Trump）及小唐納（Donald Trump Jr.）任榮譽主席。富婆麥馬洪是世界摔角娛樂公司（WWE）前執行長，現任保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）董事會主席，富比世雜誌（Forbes）14日列她為川普口袋最深的金主之一。如今麥馬洪進入過渡團隊，可以預期AFPI將在川普人事任命方面發揮一定影響力。川普2020年敗選以後，任內官員在華府成立AFPI，成員包括友台前副國安顧問葉望輝（Stephen Yates），他也是川普2016年入主白宮時的交接團隊顧問。政治新聞媒體Politico報導，AFPI一般被稱為共和黨的「影子白宮團隊」，由前國內政策委員會主委羅林斯（Brooke Rollins）領軍。羅林斯曾經誇麥馬洪是「知道如何建立及主導大型組織的領導人」。「她懂商。她了解政策。她了解美國。她知道什麼行之有效，以及如何為新政府打基礎，這將把美國的需求放在首位，再次奪回我們的國家」。盧特尼克也是川普的大金主及募款強將，新聞網站Axios指出，他才剛在自家為川普募了1500萬美元（約新台幣4.8億元）。川普昨天於聲明中說，「共和黨2024年讓美國再次偉大的黨綱是前瞻性計畫，將為美國人民帶來安全、繁榮及自由。我的政府將落實這些大膽的承諾」。他說，將恢復白宮的力量、能力及「常識」，有信心在當家的第一天就做好有效執政的準備。在投票日前任命過渡團隊是美國總統競選活動的標準作業程序（SOP），以避免前後任政府交接時產生混亂。川普這次公布團隊領導人的時間卻比2016年晚，當時他5月就宣布由前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）主導，勝選後沒幾天又把克里斯蒂解職。Politico指出，川普雖然昨天才公布團隊名單，保守派組織早早在幕後運作，收集履歷及擬定執政路線，其中智庫「傳統基金會」的極右翼「2025年計畫」（Project 2025）就是吵得最兇同時也最具爭議的執政指南。「2025年計畫」長達共920頁，建議免職數千公務員，改任用川普死忠派，及進一步緊縮墮胎權。計畫曝光後引發討論，早已磨刀霍霍的民主黨撿到槍，展開對川普的攻勢。川普急忙切割，抨擊部分內容很扯。不過，美國有線電視新聞網（CNN）指出，至少140名在川普政府工作過的人參與「2025年計畫」。（編輯：唐佩君）1130818