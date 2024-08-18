開車族注意了！中油明起汽油調漲0.2元、柴油降0.6元

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台灣中油公司宣布，自明（19）日凌晨零時起汽油價格調漲0.2元、柴油調降0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.7元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及2.3元。台灣中油指出，因中東地緣政治情勢轉趨緊繃，市場擔心伊朗與以色列若爆發衝突，恐影響波斯灣地區原油出口，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.72美元，新台幣兌美元匯率升值0.243元，漲幅為3.26%。原本按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元及1.7元，不過，中油表示，為維持價格低於亞洲鄰近國家日本、韓國、香港、新加坡，汽、柴油各吸收0.5元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%，汽、柴油每公升各吸收0.6元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.1元及2.3元，國內汽油實際每公升價格調漲0.2元、柴油調降0.6元。台灣中油強調，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整的1.1元及2.3元均由台灣中油吸收，2024年累計至7月底止，台灣中油共吸收約204.09億元。