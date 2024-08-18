塞爾維亞Avramovic巴黎奧運打出身價！傳NBA這2支球隊有興趣網羅

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2024巴黎奧運日前正式圓滿結束，而男子5v5籃球賽事最終沒有意外，由眾星雲集的美國隊搶下金牌，銀牌則由地主法國獲得，而來自東歐的勁旅塞爾維亞則在銅牌戰上擊敗德國，成功搶下銅牌。Aleksa Avramovic現年29歲，在本屆的巴黎奧運上表現相當出色，防守功夫也令人印象深刻，6場比賽下來他場均上場約19.9分鐘，共送出10次抄截；值得一提的是，老鷹隊陣中有與Avramovic皆來自塞爾維亞的好手Bogdan Bogdanovic，若是Avramovic真將赴美，或許老鷹會是他不錯的選擇，而他目前與莫斯科中央陸軍的合約裡，也有著NBA的逃脫條款。而塞爾維亞日前在巴黎奧運4強賽上遭遇美國，，只可惜塞爾維亞仍舊沒辦法扳倒美國，以91：95敗下陣來，不過最終也獲得銅牌殊榮。此戰賽後Avramovic接受訪問時則表示，「，這真是令人驚嘆。我們在大部分時間裡，都是一支更好的球隊，但對手（美國隊）也很出色，他們同樣配得上勝利。」