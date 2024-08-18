塞爾維亞Avramovic巴黎奧運打出身價！傳NBA這2支球隊有興趣網羅

2024巴黎奧運日前正式圓滿結束，而男子5v5籃球賽事最終沒有意外，由眾星雲集的美國隊搶下金牌，銀牌則由地主法國獲得，而來自東歐的勁旅塞爾維亞則在銅牌戰上擊敗德國，成功搶下銅牌。塞爾維亞陣中除了主戰中鋒Nikola Jokic的表現穩定之外，後衛Aleksa Avramovic的表現也相當出色，如今傳出快艇、老鷹等隊對他有興趣，若後續談判順利，Avramovic將有望挑戰NBA舞台。
Avramovic巴黎奧運表現亮眼 有望前進NBA
Aleksa Avramovic現年29歲，在本屆的巴黎奧運上表現相當出色，防守功夫也令人印象深刻，6場比賽下來他場均上場約19.9分鐘，共送出10次抄截；在對陣德國的銅牌戰上，個人單場也送出3次抄截，最終Avramovic則是榮獲賽會最佳防守球員殊榮，身價有望持續攀升。
Avramovic合約附逃脫條款 傳快艇、老鷹等隊有興趣
而如今就有消息傳出，Aleksa Avramovic新賽季將有望能挑戰NBA，傳出洛杉磯快艇、亞特蘭大老鷹等隊對他有興趣。值得一提的是，老鷹隊陣中有與Avramovic皆來自塞爾維亞的好手Bogdan Bogdanovic，若是Avramovic真將赴美，或許老鷹會是他不錯的選擇，而他目前與莫斯科中央陸軍的合約裡，也有著NBA的逃脫條款。
而塞爾維亞日前在巴黎奧運4強賽上遭遇美國，Aleksa Avramovic的表現同樣令人驚艷，他全場8投5中，三分球則是6投4中，得到15分4籃板3助攻，只可惜塞爾維亞仍舊沒辦法扳倒美國，以91：95敗下陣來，不過最終也獲得銅牌殊榮。
此戰賽後Avramovic接受訪問時則表示，「這可能是籃球歷史上最精彩的比賽之一，因為你在球場上看到那麼多，過去15年裡MVP等級的球員，包含LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant以及我們的Nikola Jokic等人，這真是令人驚嘆。我們在大部分時間裡，都是一支更好的球隊，但對手（美國隊）也很出色，他們同樣配得上勝利。」
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Aleksa Avramovic現年29歲，在本屆的巴黎奧運上表現相當出色，防守功夫也令人印象深刻，6場比賽下來他場均上場約19.9分鐘，共送出10次抄截；在對陣德國的銅牌戰上，個人單場也送出3次抄截，最終Avramovic則是榮獲賽會最佳防守球員殊榮，身價有望持續攀升。
Avramovic合約附逃脫條款 傳快艇、老鷹等隊有興趣
而如今就有消息傳出，Aleksa Avramovic新賽季將有望能挑戰NBA，傳出洛杉磯快艇、亞特蘭大老鷹等隊對他有興趣。值得一提的是，老鷹隊陣中有與Avramovic皆來自塞爾維亞的好手Bogdan Bogdanovic，若是Avramovic真將赴美，或許老鷹會是他不錯的選擇，而他目前與莫斯科中央陸軍的合約裡，也有著NBA的逃脫條款。
而塞爾維亞日前在巴黎奧運4強賽上遭遇美國，Aleksa Avramovic的表現同樣令人驚艷，他全場8投5中，三分球則是6投4中，得到15分4籃板3助攻，只可惜塞爾維亞仍舊沒辦法扳倒美國，以91：95敗下陣來，不過最終也獲得銅牌殊榮。
此戰賽後Avramovic接受訪問時則表示，「這可能是籃球歷史上最精彩的比賽之一，因為你在球場上看到那麼多，過去15年裡MVP等級的球員，包含LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant以及我們的Nikola Jokic等人，這真是令人驚嘆。我們在大部分時間裡，都是一支更好的球隊，但對手（美國隊）也很出色，他們同樣配得上勝利。」