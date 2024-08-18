營養師品瑄拆夥「好味小姐」團隊　本人親解內幕怕造成不必要誤會

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲品瑄在Threads上解釋拿掉「好味」2字的原因。（圖／翻攝自Threads）

▲營養師品瑄的影片非常有知識性，提供各種營養知識給觀眾。（圖／翻攝自YouTube 營養師品瑄）

營養師品瑄當初在「好味小姐」團隊擔任營養師受到關注，YouTube頻道也有37.6萬位訂閱者，不過在她離開好味團隊後，也將社群平台上「好味」的字樣拿掉，卻引來網友熱議，品瑄也在Threads上發文解釋原由。品瑄過去擔任「好味小姐」團隊的營養師，好味小姐團隊主要推廣寵物鮮食，品瑄的專業也是產品開發，在YouTube上累積了不少人氣，但因為她已經離職，將社群上「好味」2字拿掉也已經一段時間，她，「這個議題一直讓我很害怕，因為好味宇宙粉絲很多，我不知道大家會怎麼想，當初沒有想過會可能造成負面觀感的影響，剛好藉著前陣子迪卡又有怪文出現，來講講好了。」品瑄解釋，「我單純的想法是，我已經離職了，還掛著『好味』好像不太好意思，也怕會被誤會是我想蹭人家熱度。」再加上過去曾經遇過不知情的觀眾，會留言說她抄襲，也因此讓她認為，將名字拿掉才不會造成未來沒有必要的誤會。品瑄透露，當初在好味公司，是以員工身分入職，工作是做產品開發，也因為剛好是營養師，「所以老闆們覺得可以來做人的產品，就開始拍影片+做產品了。」過去她是領薪水的員工，沒有股份更不是合夥人，比較不同的只是，影片可以拿分潤，「用我名字開的同名電商也有分潤。」對於有些人說她是為了想紅才拍片，品瑄澄清，當初只是因為講話是她的專長，被注意到也很出乎她的意料，而過去在公司的影片，都是她負責企劃，團隊協助拍攝剪輯，但4年多過去，就在去年她開始覺得自己不太行了，「我抓不到新的方向，但畢竟是專業知識內容，企劃還是只能自己想，我開始覺得是不是乾脆要在最好的時候休息。」加上當時懷孕逼近生產，和公司討論過後變成以電商合作關係。最後品瑄也說，希望大家給她時間，讓她做出成果，「謝謝大家一路上的關心，我會繼續努力的。」