禪燒肉進駐高雄！主打日本九州F1國產牛　和牛冰淋淇好拍好吃

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▲餐廳提供午間牛或豬單人套餐以及雙人套餐，其中雙人套餐有6種可選擇。（圖／禪燒肉提供）

▲「和牛冰淇淋」使用F1國產牛後腰翼板肉，將牛肉切丁加入醬汁，塑型成圓球狀，放入冰淇淋甜筒上，由專人將牛肉及甜筒，並加入生食級雞蛋均勻攪拌後即可食用。（圖／禪燒肉提供）

▲在禪燒肉的室內裝修中，融合了燒肉的美味和藝術的靈感，創造出一個獨特的用餐環境。（圖／禪燒肉提供）

燒肉又有新選擇，位於高雄佔地百坪的「禪」燒肉7月底試營運，將於9月1日正式開幕。「禪燒肉」進駐高雄歷史地標，致力於保持原建築物的原始外觀，營造古色古香的「食」趣，斥資六千萬裝潢，建築特色結合了江浙一帶的四合院概念，猶如一處隱身於繁華城市中的清幽秘境。除了中式建築外，餐廳更主打肉品為坊間少有的「日本九州F1國產牛」，以及使用「木炭」燒烤。「禪燒肉」主打日本人最愛吃、在日本市佔率第一的「日本F1國產牛」。日本F1國產牛，所指的是日本和牛與乳牛的第一代混種牛，只要在日本養殖約三個月以上，便可稱為「國產牛」，而品種包含：乳牛、混種牛、食用牛與和牛。F1國產牛肉質口感接近於 A3、A4等級的和牛，兼具和牛柔嫩細緻的油花與肉質彈性的雙重優點，而且還散發獨特的和牛香甜回韻，是肉品控高CP值選擇。除了日本和牛混種飼育的日本國產牛F1外，店中也提供鹿兒島A5和牛、西班牙伊比利橄欖豬等高級肉品、北海道生食級干貝、日本馬糞海膽、國產草蝦、在地時蔬等。另外，主廚「余宥叡」更是揉捻多年的廚藝經驗與在京都兩年學習日料、西方料理，以及曾在2019年在上海廚藝國際賽事中獲獎背景，為客戶設計了「雙人套餐」及單點菜色，包括私房秘製「醬醃牛肉條」、「雞軟骨」，另外，還有極具特色的冰淇淋造型的「和牛冰淇淋」、「避風塘牛肉鬆」、「和牛刈包」與「紅燒牛肉麵」、「日本馬糞海膽握壽司」等。餐廳提供午間牛或豬單人套餐以及雙人套餐，其中雙人套餐有6種可選擇，主廚推薦「極致和牛雙人套餐」，菜色包括日本F1牛小排、日本F1橫膈膜、日本F1牛肋條、日本A5和牛肩小排角切等7款肉品， 以及生食級干貝、手捲、甜點等，而且席間還可以老母雞湯野菜煮吃到飽，每人不到2000元，就能吃到近20道食材及料理。為了提供肉品多元滋味，席間提供芥味鹽、玫瑰鹽、燒肉醬、檸檬汁、蔥鹽等調料及醬料供饕客任意搭配。值得一提的是，每桌均附有主廚秘傳親授的「燒烤祕笈」，讓消費者吃學並用，而高等食材也提供部分現烤的桌邊服務，餐廳每日供應由師傅團隊現場手捏的日式壽司作為附餐，為顧客呈現一場大啖美食的饗宴。為慶祝開門迎賓之喜，禪燒肉推出三重送活動。即日起至8/15，於Google五星評論贈日本九州F1國產牛一份；即日起至8/31止，消費滿千送百元折抵券（折價券限下次消費使用）；即日起至8/31止，消費滿千贈凱悅KTV免費歡唱一小時（期限內使用完畢至10月底）。