黃偉哲赴星宣傳台南農特產品　預告台南文旦旋風即將來襲

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▲偉哲也預告，台南即將進入產季的麻豆文旦也會外銷至新加坡，期待台南水果在新加坡市場中成為亮點。(圖／南市府提供)

▲黃偉哲此次也帶來火鶴花及噴有新加坡國旗圖樣的蘭花，引發了現場民眾的驚呼和讚賞，並對台南在花卉及水果種植上的技術讚譽有加。(圖／南市府提供)

繼今年6月初，台南市長黃偉哲在新加坡推出「芒果寶盒」引發熱銷，為了延續這股台南甜風潮，南市府與新加坡Afresh&Co超市合作，隨即推出由產期較晚之品種所組成的彩虹芒果寶盒，市長黃偉哲也預告，台南即將進入產季的麻豆文旦也會外銷至新加坡，期待台南水果在新加坡市場中成為亮點。這次與新加坡Afresh&Co超市合作展售的農特產品計有文旦、火龍果、西瓜、鳳梨、酪梨、火鶴與蘭花等台南優質農特產品。駐新加坡代表處代表童振源大使也親臨現場支持台南農特產品的推廣。黃偉哲在展售會上表示，台南的芒果品質優良且品種多元，他有信心彩虹芒果寶盒可再次打動新加坡民眾的味蕾。黃偉哲此次也帶來火鶴花及噴有新加坡國旗圖樣的蘭花，引發了現場民眾的驚呼和讚賞，並對台南在花卉及水果種植上的技術讚譽有加。Afresh&Co超市主打販售新鮮蔬菜和水果，超市標語為「新鮮隨取隨走」(All Fresh to Go)，秉持著「農場到餐桌」的精神，希望提供消費者高新鮮度及高品質的生鮮食品。