國中課程好好玩！大義國中暑期新生培力營帶新鮮人做中學

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高科大師資生帶領國一新鮮人「做中學」，動手參與3d列印、瞭解電流與電磁原理等多項有趣課程。（圖／高市府教育局提供）

左營區大義國中今年與國立高雄科技大學師培中心合作，暑假共同辦理教育部「史懷哲精神教育服務計畫」，展開為期三周的「暑期新生培力營」，高科大師資生帶領國一新鮮人「做中學」，動手參與3d列印、瞭解電流與電磁原理等多項有趣課程，讓國一新生忘卻入學的緊張，直說國中課程很好玩。為期三周的史懷哲計畫課程豐富多元，除了基礎的國英數課程外，高科大師資生們致力拓展學生視野，加深知識的深度與廣度，結合自己的專長與創意共同設計多項課程，包括生活教育製作手工肥皂、布朗尼甜點等，導入趣味與實做性。此外，融入STEM元素指導學生玩3D列印與模型、了解電流與電磁的原理，以及從生活中玩化學等。更緊密結合生態議題，包括認識水中的生物樣態與爬蟲類，也透過製作烏龜缸造景學習生態平衡，讓學生不僅能動手、動腦、更能從中學習團隊合作。高科大師培中心主任吳俊憲說，108課綱強調學習必須與真實生活經驗結合，透過「做中學」培養學生的核心素養，尤其多元的課程更需藉由教師的跨域整合專業、共備合作才能有效規劃落實，高科大師培中心鼓勵師資生們在教師職前訓練過程中，能多投入參與此類志願服務，不僅助人也能提升自我的教學能力。大義國中校長郭莉芳說，高科大師培中心師資生們透過教育部「史懷哲精神教育服務計畫」，細心規劃課程內容與多元豐富教學方式，讓大義國中新生學子實際體驗學習效果，甚於觀看影片或圖片教材。尤其透過營隊，在理論與實務的激盪中建立自己的教學方式與自信心，帶領國一新鮮人提早適應國中生活與課程，培養投入志願服務正向的教師精神，也讓雙方都收穫到豐碩成果。