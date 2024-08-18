「米啊炸」原民假日市集舞台挑戰贏冰棒

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▲「米啊炸市集」有歌手展演、主題活動及文化DIY體驗，周邊更有原民美食、文創商品及農特產品等攤位。（圖／高市府原民會提供）

高市府原民會17日在蓮池潭意象廣場舉辦「米啊炸Miaca’原住民假日市集」活動，八月市集結合情人節及父親節主題，民眾只要說你好或謝謝的原住民族語、給心愛的人一個吻，或是公主抱、王子抱再加親一下，最多可獲得美味冰棒10支，追蹤原民會臉書粉專並拍照打卡，亦可獲得冰棒1支。受到民眾熱烈迴響的萬山部落油芒餅乾DIY，除了有岩雕造型之外，這次更響應情人節主題，特別設計愛心造型。此外，現場還有歌手司安迪和尿布樂團的精彩演出。高雄市原民會主委阿布斯表示，民眾在下雨天依舊來到米啊炸市集，踴躍參加舞台挑戰、有愛大聲說，並支持茂林區萬山部落油芒籽及油芒餅乾手作體驗，真的很感謝大家這麼挺原民產業。米啊炸市集在每月第三個禮拜六於蓮池潭意象廣場舉辦，有歌手展演、主題活動及文化DIY體驗，周邊更有原民美食、文創商品及農特產品等攤位，讓民眾度過悠閒的假日時光，也一起認識多元的原住民文化。