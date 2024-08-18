「麟洋配」慶功宴送六月大驚喜　李洋罕見摟女友腰甜蜜放閃

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▲六月（後排右3）曬出一行人到米其林餐廳吃飯的合影，還開心透露收到2位金牌選手的貼心大禮。（圖／六月IG）

▲六月開心在IG透露，經紀人將女兒畫作和王齊麟、李洋的奪牌合照結合在一起，2位金牌得主貼心完成六月的心願在畫作上簽名。（圖／六月IG）

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋日前征戰巴黎奧運勇奪金牌，2人私下與演藝圈不少喜愛羽球的藝人交情不錯。日前藝人六月（蔡君茹）曬出與王齊麟、十元等人聚餐慶功的合照，今（18）日她再度分享昨晚與王齊麟、十元、李洋及其女友一起在米其林二星餐廳享用美食的照片，並透露收到了一份驚喜大禮。照片中六月打扮休閒，頭戴米色棒球帽，身穿牛仔套裝。王齊麟穿著白色上衣，女友陳詩媛則是深色上衣搭配白色百褶短裙。值得注意的是，穿著灰T恤的李洋難得在鏡頭前大秀甜蜜，他輕摟著女友的細腰，互動看起來十分甜蜜，一行人開心在餐廳前留下合影。此外，六月在文中開心透露：「金牌經紀人真的把畫輸出還讓金牌簽名加持～真的是大驚喜，他們拿金牌Shinny還有禮物！」，原來4天前六月上傳女兒Shinny的噴墨畫作，除了感謝金牌經紀人將女兒畫作和王齊麟、李洋的奪牌合照結合在一起，她還拜託兩位金牌得主能幫忙簽名，沒想到昨（17）日願望成真！日前台灣「黃金男雙」王齊麟、李洋昨在巴黎奧運奪下金牌，全台民眾都死守電視機前關注這場賽事。不過私下與王齊麟有好交情的六月卻在社群平台上透露自己「全程沒看」，直到頒獎典禮才出現在電視機前。原來六月認為自己有「帶賽」體質，一看比賽選手就會輸分，因此在把自己關在房間裡，打死不靠近電視機半步，直到「麟洋配」2連霸成功才解禁，直呼：「我付出了120分鐘太值得。」