南市中元祭典法會黃偉哲主祭　祈願風調雨順市運昌隆

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臺南市殯葬管理所今（18）日下午於南區殯儀館景行廳前舉行「113年中元暨秋分祭典法會」，市長黃偉哲偕民政局長姜淋煌親臨現場主祭，黃偉哲表示，今日逢農曆中元，中元祭祖是國人十分重視的追思活動，呼籲民眾祭祀祈福心誠則靈，鼓勵金紙「集中燒」、「適量燒」、「替代燒」，將餘錢捐出作公益，保護環境又回饋社會，兼顧公益大愛與傳統習俗。「113年中元暨秋分祭典法會」市長黃偉哲偕民政局長姜淋煌親臨現場主祭，與臺南市兩大葬儀商業同業公會代表、市議員林美燕及殯葬所同仁等虔誠祭拜，祈求冥陽兩利、市運昌隆、眾人平安健康。黃偉哲任內大力提昇殯葬設施量能及治喪環境改善，已陸續辦理新營福園孝思堂增設神主牌位、鹽水壽園納骨堂增設神主牌位、南區殯儀館增設無煙豎靈區及電梯工程、地下室豎靈區環境整修、遺體冷凍櫃增設及汰換禮廳冷氣、天花板和座椅等，並積極推動重大殯葬建設，包括南區第一火化場重建於明（114）年初即可完工啟用，新營福園殯葬專區擴建則預計於三年內完工，將可提供市民更良善的殯葬服務。殯葬所表示，今年法會依往例以不鋪張、不浪費為原則，全體員工以充滿虔誠心意，備鮮花素果等祭品供奉四方諸神及祭拜好兄弟，祈求殯葬業務推動順遂，並秉持臺南市環保綠色殯葬理念，將金銀紙錢集中送往城西淨圓滿紙錢專用爐焚燒，力求低碳環保不浪費。