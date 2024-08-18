六都家庭可支配所得排老5　陳其邁：六都中增幅最高

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行政院主計總處日前公布去年全國家庭的平均可支配所得，高雄市以109.1萬元在六都中排名第5，僅高於台南市。且高市前年的家庭平均儲蓄僅18.6萬元，是全國儲蓄額最低縣市。今(18)日市長陳其邁則回應高雄的家庭平均可支配所得，去年比前年增加了5.6萬，六都中增幅最高，且示高科技產業進駐與傳統產業轉型也有成效，民間營利所得或員工薪資上都有所提升。行政院主計總處公布去年的家庭收支調查，全國家庭的平均可支配所得為113.6萬元，所得最高的縣市為新竹市達145.1萬。六都的家庭平均可支配所得最高為台北市達144.8萬元，其次依序為桃園市112.3萬元、新北市119.5萬元、台中市111.7萬元、高雄市109.1萬元、台南市97.1萬元。去年高雄市家庭的平均可支配所得比前年增加了5.6萬元、高雄市家庭平均消費支出比前年增加3.1萬元，收入增加額度大於消費增加額度，使得去年高雄市家庭的平均儲蓄額達21萬元，在六都高於台中市的20.1萬元及台南市的20.7萬元。另外高雄市在家庭平均儲蓄在2022年時全國墊底，僅有18.6萬元。陳其邁表示，對於高雄的家庭平均可支配所得比，其實在高雄的部分與去年是持平，但是高雄增加的幅度，在六都家戶平均可支配所得裡面增加的幅度是最高的，增加大概5.5萬左右，這應該與逐漸引進、擴大的高科技產業有關，整個產業供應鍊造就更多就業人口。陳其邁也以台積電為例指出，以台積電為例，根據工研院的估算，一個就業的員工大概會有8倍的乘數的效果，所以以一個廠1500人來計算，那3個廠大概是5000人左右，也將近也會有增加4萬的就業機會，加上不管是橋科或者是亞洲新灣區，這個都會讓我們的就業，不管是薪資或者是人口都能夠同步的增加。另外一方面，傳統產業的部分，陳其邁指出，高市府大力推動數位、淨零轉型，希望能加值傳產加的服務，讓營利所得或員工薪資上有所提升，今年上半年的營利事業銷售總額預估會比去年表現更佳，他會持續推動產業轉型、縮短城鄉差距、擴大就業和提高薪資，加速縮短不同產業間的產業落差。陳其邁也預估今年會比去年表現來得更佳，所以他認為持續的產業轉型、縮短城鄉差距，來擴大就業跟提高所謂的薪資，相對來講比較好的這些產業的人口、產業進駐，將會逐步來加大速度來縮短與不同產業間的產業落差，讓高雄市的薪資能實質成長。陳其邁最後也提到民政局的統計，高雄市的社會移入、外縣市到高雄的就業人口數或移動人口數，每年正逐步成長，都能看出高雄的產業，逐漸在形成高科技產業聚落，也加快傳統產業的轉型。