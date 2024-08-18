用嘴挺蒲亭！北韓發聲明譴責「烏克蘭入侵俄羅斯」、與俄同陣線

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烏克蘭軍隊上週起跨境攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州（Kursk），隨著俄羅斯有愈來愈多村落遭佔領，北韓週日（18）也透過外交部發表聲明譴責「烏克蘭入侵俄羅斯的恐怖行為」，並稱這個行為正將局勢推往第三次世界大戰的邊緣，又強調北韓將永遠與俄羅斯站在一起，捍衛其主權。北韓官媒《朝中社》引述北韓外交部聲明，表示烏克蘭入侵俄羅斯是「美國反俄政策的產物」、「受美國與西方勢力所支持的不可原諒的侵略和恐怖行為」，還稱北韓強烈譴責美國向烏克蘭澤倫斯基魁儡政權提供天文數字的致命武器。北韓過去一年來與俄羅斯的關係顯著升級，兩國領導人舉行了兩次峰會，承諾在各領域加強合作，尤其在今年6月，北韓領導人金正恩和俄羅斯總統蒲亭在平壤簽署了《全面戰略夥伴關係條約》，其中就包括一項共同防禦協議。在日前北韓慶祝「祖國解放日」時，蒲亭就曾以電話聯繫金正恩表示祝賀，並在電話中再次提及《全面戰略夥伴關係條約》的戰略意義，認為該條約能實現兩國的安全與穩定，這也被分析人士認為是蒲亭有意「搬救兵」欲援引條約要求北韓出兵協助俄羅斯。與此同時，韓國、烏克蘭和美國則指控金正恩向俄羅斯提供火箭和飛彈等，用於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，北韓和俄羅斯則雙雙否認了這些指控。