稱烏軍「邊境部署重兵」　白俄總統：已調派1/3兵力至邊界警戒

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▲被西方制裁的白俄總統盧卡申科，近年越發朝俄國蒲亭靠攏。（圖／美聯社／達志影像）

烏克蘭軍隊本月開始發動襲擊，已經攻入俄羅斯邊境的庫爾斯克州（Kursk），作為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的堅定盟友，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）週日則表示，烏克蘭已經在與白俄邊境駐紮了超過12萬軍隊，而白俄當局則調派舉國1/3數量的武裝軍隊至邊境作為回應。白俄羅斯總統盧卡申科今（18）日接受俄羅斯國家電視台訪問，根據白俄羅斯通訊社（BelTA）、路透社報導，盧卡申科在受訪時稱見過了烏克蘭軍隊的「侵略性政策」以後，白俄羅斯決定在與鄰國烏克蘭的邊境上部署軍隊，「倘若戰爭爆發，我們的軍隊會保衛整個邊境地區」。報導提到，烏克蘭在本月6日開始跨境襲擊俄羅斯西部領土，盧卡申科則在受訪期間表示烏軍已於與白俄的邊境駐紮了超過12萬軍隊，還警告目前雙方邊境的佈雷程度已經達到前所未有的程度，「要是烏軍敢跨越邊境，必定會損失慘重」，不過對於詳細駐軍人數為多少並未準確透露。白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）在本週五（16）也表示，白俄羅斯與烏克蘭的邊境狀況持續緊張，烏克蘭有可能發動「挑釁行為」。烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）則對烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》表示，烏克蘭與白俄羅斯的邊境局勢並沒有改變，「就如同我們所看到的，盧卡申科以不斷升級緊張局勢取悅恐怖國家的說詞一樣沒有變」，接著也稱並未發現靠近烏克蘭邊境的白俄羅斯部隊裝備或人員數量出現增加的情況。