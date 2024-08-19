「雲雀颱風」長在台灣旁邊！鄭明典揭最新動態　今明豪雨下到發紫

今年第9號颱風雲雀（Jongdari，北韓提供，原意為動物名）今（19）日凌晨2時在台灣東方海面生成，目前路徑正往北，朝韓國前進，前中央氣象局局長鄭明典提及，目前雲雀颱風所處環境不利發展，雖然長在台灣旁邊，但不會有直接影響，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，颱風會替台灣引進西南風，今明兩天中南部要留意明顯降雨。
鄭明典說明，颱風雲雀，在台灣東方海面上生成，就在台灣旁邊，「目前低層旋轉雲系部分露出，強對流偏在西南側，表示『垂直風切稍強』，不利颱風發展！提醒民眾注意氣象署的定量降水預報，台灣西南部有點強降雨訊號！」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，颱風生成在趕進度中，原本位於宮古島的熱帶擾動98Ｗ，在6小時內「猛爆深對流」，不到一個晚上的時間就達到輕颱規模，「不過雲雀颱風正快速地北上朝韓國移動，雖然颱風本體不會對台灣造成直接影響，但後續將引進水氣及西南風，南部地區多雨的天氣將持續至週二。」
針對降雨情況，天氣風險分析師林孝儒補充，今明兩日，台灣持續處於低壓帶，天氣仍不太穩定，雲量較多、體感悶熱，中南部容易有不定時降雨，時有較大雨勢，且午後熱力作用下，各地都有午後雷陣雨，瞬間也都有較大雨勢的，此外，今明兩天因颱風北上，台灣附近西南風增強，導致中南部的降雨增加，有局部大雨，甚至是短時豪雨機會，外出務必特別小心。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，颱風生成在趕進度中，原本位於宮古島的熱帶擾動98Ｗ，在6小時內「猛爆深對流」，不到一個晚上的時間就達到輕颱規模，「不過雲雀颱風正快速地北上朝韓國移動，雖然颱風本體不會對台灣造成直接影響，但後續將引進水氣及西南風，南部地區多雨的天氣將持續至週二。」
針對降雨情況，天氣風險分析師林孝儒補充，今明兩日，台灣持續處於低壓帶，天氣仍不太穩定，雲量較多、體感悶熱，中南部容易有不定時降雨，時有較大雨勢，且午後熱力作用下，各地都有午後雷陣雨，瞬間也都有較大雨勢的，此外，今明兩天因颱風北上，台灣附近西南風增強，導致中南部的降雨增加，有局部大雨，甚至是短時豪雨機會，外出務必特別小心。