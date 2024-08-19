羨煞上班族！聯發科8月員工分紅出爐　傳每人領百萬以上

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IC設計龍頭聯發科每年固定在2月和8月發放員工半年度分紅，雖然聯發科一向不會透露分紅總金額和平均數，但有消息指出，市場推估此次8月分紅總金額近130億元，以1.2萬名符合資格員工計算，平均每人可領105萬元。針對員工分紅，雖然聯發科一向不會透露分紅總金額和平均數，但根據過去發放分紅的慣例來看，計算基礎為年度獲利提列20%做為員工分紅獎金，並依照個別員工績效表現計算分紅。過去曾PTT網民透露，考績中等至中上的碩士畢業生（E7）2月分紅數字是25萬到35萬元之間，2月加8月一年分紅大約落在45萬到55萬元左右，比較資深的E8或E9，一年分紅可能來到67.5萬到82.5萬元。回顧去年8月，聯發科發放2023年上半年度員工分紅，去年上半年稅前盈餘374.73億元，推估分紅總額近75億元，平均每位員工分得53.5萬元。而今年上半年稅前盈餘約648.66億元，分紅總額近130億元，以1.2萬名符合資格的員工計算，平均每人可領約105萬元分紅。若以員工透露的數字再加上市場推估的金額，算算聯發科員工今年一整年，每位員工平均可領約120萬元以上的分紅。不過，是否領到那麼多金額，還需要看不同部門、員工職等以及個別表現績效來計算。