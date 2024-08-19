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虛實交織　色彩斑斕！陳炳臣邀您共賞藝術的時空交錯

本報訊

▲著名藝術家陳炳臣將於8月21日至9月2日，假文化大學推廣教育部大夏藝廊舉辦個展。 以「心象詩意」為題，呈現陳炳臣藝術家獨特的創作風格。（圖／大夏藝廊提供）
▲著名藝術家陳炳臣將於8月21日至9月2日，假文化大學推廣教育部大夏藝廊舉辦個展。 以「心象詩意」為題，呈現陳炳臣藝術家獨特的創作風格。（圖／大夏藝廊提供）
著名藝術家陳炳臣將於8月21日至9月2日，假文化大學推廣教育部大夏藝廊舉辦個展。開幕茶會訂於8月24日（六）下午3時隆重登場，誠摯邀請各界人士蒞臨參觀指導。 本次展覽以「心象詩意」為題，呈現陳炳臣藝術家獨特的創作風格。他將過去、現在與未來所見所聞，透過畫筆串連成充滿變化的時空軸線，作品中虛實交錯、色彩斑斕，展現出對自然景觀的深刻體悟與豐富想像。多幅皆為2024的新作，包含陳炳臣最著名的巨木系列，以及廣受藏家喜愛的星空作品，許多精彩的作品值得大家前來欣賞。 

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▲陳炳臣，現任中華國際策展經紀交流協會常務理事等多項職務。其作品曾多次入選國內外重要展覽，並榮獲多項國際大獎。（圖／大夏藝廊提供）
▲陳炳臣，現任中華國際策展經紀交流協會常務理事等多項職務。其作品曾多次入選國內外重要展覽，並榮獲多項國際大獎。（圖／大夏藝廊提供）
陳炳臣不僅在藝術創作上有卓越成就，更積極參與社會公益活動。他曾擔任多項文化藝術相關職務，並榮獲國內外無數獎項，包含2023年日本東京都美術館國際書畫交流展金獎、2024韓國亞細亞美術招待展大獎，並入選2023及2024法國春季沙龍展等，10月也將到澳洲進行展覽，足跡遍及海內外。 

▲陳炳臣最著名的巨木系列，將於本次個展展出，圖為系列之一「傲視群山」。（圖／大夏藝廊提供）
▲陳炳臣最著名的巨木系列，將於本次個展展出，圖為系列之一「傲視群山」。（圖／大夏藝廊提供）
展覽資訊 
展覽日期：2024年8月21日-9月2日 
開幕茶會：8月24日（六）下午3時 
展覽地點：文化大學推廣教育部 大夏藝廊 台北市大安區建國南路二段231號1樓 
週一至週六 09:00-21:00 　週日 09:00-17:00 

藝術家簡介 
陳炳臣，現任中華國際策展經紀交流協會常務理事等多項職務。其作品曾多次入選國內外重要展覽，並榮獲多項國際大獎。更多關於陳炳臣藝術家的資訊，請參閱維基百科

▲廣受藏家喜愛的星空作品「星海耀眼」。（圖／大廈藝廊提供）
▲廣受藏家喜愛的星空作品「星海耀眼」。（圖／大夏藝廊提供）
展覽洽詢
[聯絡人姓名]陳炳臣
[聯絡電話]0988-920369
[電子郵件] aalex0623chen@gmail.com

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