特企／最懂男同志的交友軟體Garty App上線　網友激推脫單必載

台灣作為亞洲首個同性婚姻合法化國家已滿5週年、今年彩虹平權大平台民調同婚支持度更以56.6% 創下新高，體現了社會對於多元族群的開放態度，也活絡同志族群的數位交友需求。全新男同志交友軟體Garty App近日正式在台灣市場推出，率先引領同志族群討論熱潮，上線不到一個月便突破上萬名用戶註冊體驗！主打真實交友的Garty App，提供台灣唯一的「永久無廣告」特色、首創的「SIZE 交友」以及超實用「無限次數配對」等功能，給予用戶無限制的左滑右滑順暢交友體驗、輕鬆找尋內外兼具的天菜伴侶！
Garty 推永久無廣告 無限制配對與首創「SIZE 交友」功能
在現今交友軟體百花齊放的時代下，最常見的困擾無非是被頻繁跳出且難以屏蔽的廣告打斷聊天節奏與互動體驗。Garty App結合其在同志社交的專業知識與先進的娛樂軟體技術，推出全台唯一的「永久無廣告」特色，讓男同志們的互動交友過程中不被打擾且更加順暢。此外，Garty App深知數位交友痛點，推出超實用的「無限次配對」與「限時照片分享」功能，提供用戶隨心所欲、不受限制的聊天體驗，可謂穩交保證班、一載即脫單！最特別的是，Garty App首創「SIZE 交友」功能，為男同志們帶來全新的配對玩法，除了外在顏值的挑選、心靈層面的交流，身為最懂男同志的交友軟體，快速匹配身心靈皆契合的夢幻正緣！
根據 Social Watch《孤獨世代的社交解方：交友軟體話題聲量探索與商機洞察》報告顯示，用戶選擇交友軟體的因素除了考量使用目的外，「附加功能的多寡」所帶來的樂趣也攸關重要。而Garty App除了坊間常見的定位交友外，還融入了直播互動、用戶評分、發起 Wink 等多種趣味功能，全方位滿足男同志不同的交友需求，無論是想擴大朋友圈、與心儀網紅聊天、還是尋求真命天子，都能在Garty App享受全新且多樣化的互動體驗。
Garty酒吧派對 同志大遊行活動 Garty App 創造更多人與人的連結
Garty App不止步於線上交友，更致力於創造男同志的實際連結！身為一個與男同志群體緊密連結的平台，Garty App未來將積極參與台灣各地的同志大遊行、推廣熱門同志活動等，並計畫於9月每週六晚上於北部同志酒吧展開一系列狂歡活動，提供更豐富、有趣的互動交友體驗，詳情請鎖定Garty App官方Instagram。
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在現今交友軟體百花齊放的時代下，最常見的困擾無非是被頻繁跳出且難以屏蔽的廣告打斷聊天節奏與互動體驗。Garty App結合其在同志社交的專業知識與先進的娛樂軟體技術，推出全台唯一的「永久無廣告」特色，讓男同志們的互動交友過程中不被打擾且更加順暢。此外，Garty App深知數位交友痛點，推出超實用的「無限次配對」與「限時照片分享」功能，提供用戶隨心所欲、不受限制的聊天體驗，可謂穩交保證班、一載即脫單！最特別的是，Garty App首創「SIZE 交友」功能，為男同志們帶來全新的配對玩法，除了外在顏值的挑選、心靈層面的交流，身為最懂男同志的交友軟體，快速匹配身心靈皆契合的夢幻正緣！
根據 Social Watch《孤獨世代的社交解方：交友軟體話題聲量探索與商機洞察》報告顯示，用戶選擇交友軟體的因素除了考量使用目的外，「附加功能的多寡」所帶來的樂趣也攸關重要。而Garty App除了坊間常見的定位交友外，還融入了直播互動、用戶評分、發起 Wink 等多種趣味功能，全方位滿足男同志不同的交友需求，無論是想擴大朋友圈、與心儀網紅聊天、還是尋求真命天子，都能在Garty App享受全新且多樣化的互動體驗。
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Garty App不止步於線上交友，更致力於創造男同志的實際連結！身為一個與男同志群體緊密連結的平台，Garty App未來將積極參與台灣各地的同志大遊行、推廣熱門同志活動等，並計畫於9月每週六晚上於北部同志酒吧展開一系列狂歡活動，提供更豐富、有趣的互動交友體驗，詳情請鎖定Garty App官方Instagram。