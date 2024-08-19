Williams抽到Doncic球員卡價值破千萬！笑稱：他會用3千萬跟我買

我是廣告 請繼續往下閱讀

目前效力夏洛特黃蜂的Grant Williams，近期參與Fanatics Fest並在會場中買了一盒價格高達1萬美元的球員卡盒（約合32萬元新台幣）並在卡盒中抽到達拉斯獨行俠球星Luka Doncic新秀年的球衣親簽卡，目前此張球員卡網路上的最低的價格為10萬美元（約新台幣320萬）。而Williams本次開的卡盒為「Panini National Treasures」是球員卡公司Panini所推出一款高價位卡盒，Williams在採訪中透露自己剛開始玩球員卡，這一次還有抽到Jason Tatum和Anthony Edwards的卡，但還是Doncic這張最稀有且價值最高，Williams表示他買卡盒時，問賣家要抽到什麼卡才能回本，Williams也表示接下來會聯絡Doncic，他相信Doncic會用100萬美元買下這張卡，兩人過去曾一同為獨行俠效力。