Williams抽到Doncic球員卡價值破千萬！笑稱：他會用3千萬跟我買

目前效力夏洛特黃蜂的Grant Williams，近期參與Fanatics Fest並在會場中買了一盒價格高達1萬美元的球員卡盒（約合32萬元新台幣）並在卡盒中抽到達拉斯獨行俠球星Luka Doncic新秀年的球衣親簽卡，目前此張球員卡網路上的最低的價格為10萬美元（約新台幣320萬）。而Williams本人透露，已經收到50萬美元的報價（約合1千6百萬元新台幣），但他相信Doncic會用100萬美元（約合3千2百萬元新台幣）跟他買下這張卡。
限量10張 每一張都是百萬級別
Williams本次開的卡盒為「Panini National Treasures」是球員卡公司Panini所推出一款高價位卡盒，由於單價較高，因此卡盒裡基本上都是簽名卡或是實戰球衣卡等，Williams本次所開出的Doncic新秀年球衣親簽卡，全世界僅有10張，目前網路上最低價格為10萬美元。
Williams在採訪中透露自己剛開始玩球員卡，這一次還有抽到Jason Tatum和Anthony Edwards的卡，但還是Doncic這張最稀有且價值最高，Williams表示他買卡盒時，問賣家要抽到什麼卡才能回本，賣家說如果抽到Trae Young之類的球員，就有可能回本，Williams也承認自己抽到Doncic時在現場尖叫。
由於只有10張，因此Doncic這張新秀年的球衣親簽卡已經在卡盒裡待了4年，直到近期才被Williams抽到，有許多卡迷直呼：「這不公平，他才剛開始玩卡！」Williams也表示接下來會聯絡Doncic，他相信Doncic會用100萬美元買下這張卡，兩人過去曾一同為獨行俠效力。
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Williams本次開的卡盒為「Panini National Treasures」是球員卡公司Panini所推出一款高價位卡盒，由於單價較高，因此卡盒裡基本上都是簽名卡或是實戰球衣卡等，Williams本次所開出的Doncic新秀年球衣親簽卡，全世界僅有10張，目前網路上最低價格為10萬美元。
Williams在採訪中透露自己剛開始玩球員卡，這一次還有抽到Jason Tatum和Anthony Edwards的卡，但還是Doncic這張最稀有且價值最高，Williams表示他買卡盒時，問賣家要抽到什麼卡才能回本，賣家說如果抽到Trae Young之類的球員，就有可能回本，Williams也承認自己抽到Doncic時在現場尖叫。
由於只有10張，因此Doncic這張新秀年的球衣親簽卡已經在卡盒裡待了4年，直到近期才被Williams抽到，有許多卡迷直呼：「這不公平，他才剛開始玩卡！」Williams也表示接下來會聯絡Doncic，他相信Doncic會用100萬美元買下這張卡，兩人過去曾一同為獨行俠效力。