菁鑽酒店聯盟例會談AI與觀光發展趨勢

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▲泰安觀止董事長江德利在菁鑽聯盟會議中主講全球AI趨勢。（圖／菁鑽聯盟提供）

▲中央山脈下、汶水溪畔的「泰安觀止溫泉會館」，鬼斧神工與大自然融合型成自然藝術風。（圖／菁鑽聯盟提供）

▲泰安觀止溫泉會館整棟建築物種植爬藤類巧妙的與山區結合。（圖／菁鑽聯盟提供）

國內成立最久的旅宿及交通策略聯盟「菁鑽聯盟」成員遍布全台，日前於擁有絕佳口碑及無數網友激推，位於苗栗的「泰安觀止溫泉會館」舉行月例會。泰安觀止董事長江德利以「全球AI趨勢與環境之於產業創新vs數位轉型-以飯店．觀光為例」為題，進行觀光產業趨勢深度分析。「菁鑽酒店聯盟」匯聚國內頂級飯店總經理等級的專業經理人們，日前齊聚「泰安觀止溫泉會館」深入體驗會館設備並舉行月例會。成員們在山上討論觀光產業的AI趨勢讓大夥兒跳脫思維模式，坐在山谷溪畔的露天BBQ更讓大家放下俗事、遠離塵囂，充分享受這份美好時光。「菁鑽聯盟」成員們表示，全台每家特色不同，泰安觀止運用在地優勢發揮不一樣的管理模式，讓人好像回到自己溫馨的家一般的舒緩與放鬆，以山谷為背景，位於汶水溪畔的泰安觀止溫泉會館，就像從大自然中長出來一樣，完全與自然環境融合的綠建築，風吹藤蔓時彷彿正棟建築在呼吸，尤其裝潢設施到客制化菜品，無論硬體、軟體到服務，都從細微之處起處處用心，著實令人印象深刻。泰安觀止溫泉會館可說是20年磨一好劍。董事長江德利表示，這塊地是原住民保留地，早期觀察多年並研究水流風向，剛好遇到部落遷村才買下來並用心規劃。2021年利用疫情期間更花重金砸1.5億元翻新。泰安觀止共有三館，64間房、28種房型，每間房都有其特色的泡湯池，房間緊鄰溪畔，在陽台邊還可聽著潺潺溪水，每個房型更展現不同特色，以觀水情房來說房內共有冷熱2池，可以一冷一熱交替泡，達到三溫暖的功效，泡完湯可明顯感受到肌膚的光滑感，池邊還有提供一大罐「精油萃取的檜木蒸餾水，一整瓶倒入，泡溫泉時散發檜木香氣，整個人瞬間放鬆。電梯內更是全部採用重油肖楠木打造。董事長江德利說，泰安這裡的溫泉泉質屬於弱鹼性碳酸溫泉，沒有刺鼻的硫磺味，顏色呈現乳白微透明的溫泉水，平均溫度約在47度上下，泡完湯後膚質會更加滋潤，因此又被稱作美人湯。此外，餐點更是完全不馬虎。無論是自助式Buffet的早餐或晚餐，都融入許多苗栗在地食材及特色美食。「菁鑽聯盟」成立22年成員遍布全台，為方便民眾規劃出遊行程，盡情享受旅遊帶來的樂趣，特推出「聯合貴賓券」，讓旅客能以每券3,999元的優惠價格，暢遊國內頂級飯店住宿、美食及交通服務，且優惠內容更是誠意滿滿，讓旅客一券在握就能暢遊全台。