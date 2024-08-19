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認同臺灣繼續發展資安技術　拉美智庫團訪沙崙科學城

記者郭俊暉／台南報導

▲臺南市經發局副局長蕭富仁向拉美智庫訪團說明沙崙智慧綠能科學城發展。（圖／南市府經發局提供）
▲臺南市經發局副局長蕭富仁向拉美智庫訪團說明沙崙智慧綠能科學城發展。（圖／南市府經發局提供）
由外交部拉丁美洲及加勒比海司舉辦的外交遠朋西語班，邀請來自拉丁美洲11國的14位智庫代表，參訪沙崙智慧綠能科學城，與會代表均認同臺灣繼續發展資安技術。臺南市長黃偉哲表示，今年已有來自東南亞、歐洲、日本、拉丁美洲的參訪團，考察綠能與智慧科技的應用。南市府也將協助AI產業落地發展，從沙崙科學城帶動大南方科技S廊帶的發展。

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▲來自西語系11國14位智庫代表，在外交部拉美司的率領下來訪沙崙綠能科技示範場域。（圖／南市府經發局提供）
▲來自西語系11國14位智庫代表，在外交部拉美司的率領下來訪沙崙綠能科技示範場域。（圖／南市府經發局提供）
來自拉丁美洲11國的14位智庫代表在臺南市經發局與沙崙科學城辦公室接待下，參觀綠能科技示範場域與資安暨智慧科技大樓，了解臺灣在綠能與資安上的發展。

黃偉哲表示，在中央與地方的努力下，沙崙智慧綠能科學城的成果逐漸獲得國內外關注，今年已有來自東南亞、歐洲、日本、拉丁美洲的參訪團，特地到臺南沙崙考察綠能與智慧科技的應用。

黃偉哲也指出，綠能與資安皆有助於人工智慧的發展，目前已有相關產業洽詢投資進駐。市政府也將全力排除投資障礙，創造更多有利條件，協助AI產業落地發展，從沙崙科學城帶動大南方科技S廊帶的發展。

南市經發局副局長蕭富仁表示，沙崙科學城是中央政府5+2產業創新計劃中的重點建設，聚集國內三大研發機構包括中央研究院、工業技術研究院、國家實驗研究院等研發單位，目前已有近140家業者及超過2千位研發人員進駐，今年在黃偉哲市長的爭取下，於6月獲中央公告，將發展臺灣第一個人工智慧產業專區。

這次參訪由沙崙智慧綠能科學城辦公室規劃，先於車上為外賓導覽臺糖智慧綠能循環住宅園區、陽明交大臺南校區、中研院南部院區等。接著由工研院綠能所介紹綠能科技示範場域的能源管理系統，向拉美各國智庫代表，介紹臺南沙崙正在開發的跨建築調度綠電的虛擬電廠 (Virtual Power Plant)、氫能發電示範驗證，液流儲能及微電網相關研發。

最後一站為資安暨智會科技研發大樓，除了參觀南部最大的臺灣科技新創基地 (TTA South)，也造訪數位產業署的ACW資安服務基地，在這個基地除了展示半導體、工業控制、智慧製造等資安示範環境，也協助中小企業進行資安產品的驗證與諮詢，從成立以來也辦理超過3千人次以上的培訓，協助中小企業與資安新創相互合作與發展。

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