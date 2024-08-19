認同臺灣繼續發展資安技術　拉美智庫團訪沙崙科學城

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▲來自西語系11國14位智庫代表，在外交部拉美司的率領下來訪沙崙綠能科技示範場域。（圖／南市府經發局提供）

由外交部拉丁美洲及加勒比海司舉辦的外交遠朋西語班，邀請來自拉丁美洲11國的14位智庫代表，參訪沙崙智慧綠能科學城，與會代表均認同臺灣繼續發展資安技術。臺南市長黃偉哲表示，今年已有來自東南亞、歐洲、日本、拉丁美洲的參訪團，考察綠能與智慧科技的應用。南市府也將協助AI產業落地發展，從沙崙科學城帶動大南方科技S廊帶的發展。來自拉丁美洲11國的14位智庫代表在臺南市經發局與沙崙科學城辦公室接待下，參觀綠能科技示範場域與資安暨智慧科技大樓，了解臺灣在綠能與資安上的發展。黃偉哲表示，在中央與地方的努力下，沙崙智慧綠能科學城的成果逐漸獲得國內外關注，今年已有來自東南亞、歐洲、日本、拉丁美洲的參訪團，特地到臺南沙崙考察綠能與智慧科技的應用。黃偉哲也指出，綠能與資安皆有助於人工智慧的發展，目前已有相關產業洽詢投資進駐。市政府也將全力排除投資障礙，創造更多有利條件，協助AI產業落地發展，從沙崙科學城帶動大南方科技S廊帶的發展。南市經發局副局長蕭富仁表示，沙崙科學城是中央政府5+2產業創新計劃中的重點建設，聚集國內三大研發機構包括中央研究院、工業技術研究院、國家實驗研究院等研發單位，目前已有近140家業者及超過2千位研發人員進駐，今年在黃偉哲市長的爭取下，於6月獲中央公告，將發展臺灣第一個人工智慧產業專區。這次參訪由沙崙智慧綠能科學城辦公室規劃，先於車上為外賓導覽臺糖智慧綠能循環住宅園區、陽明交大臺南校區、中研院南部院區等。接著由工研院綠能所介紹綠能科技示範場域的能源管理系統，向拉美各國智庫代表，介紹臺南沙崙正在開發的跨建築調度綠電的虛擬電廠 (Virtual Power Plant)、氫能發電示範驗證，液流儲能及微電網相關研發。最後一站為資安暨智會科技研發大樓，除了參觀南部最大的臺灣科技新創基地 (TTA South)，也造訪數位產業署的ACW資安服務基地，在這個基地除了展示半導體、工業控制、智慧製造等資安示範環境，也協助中小企業進行資安產品的驗證與諮詢，從成立以來也辦理超過3千人次以上的培訓，協助中小企業與資安新創相互合作與發展。