第9屆新住民舞蹈比賽報名起跑　歷年獲獎者受邀移民節踩街演出

2016年舉辦第1屆新住民舞蹈比賽以來，計有513隊、超過3000人次參與其中，如今第9屆賽事即日起至9月30日開放報名，教育部表示，每年都有來自不同國家的新住民朋友穿著各具特色的民族服飾，透過各自獨特的舞蹈形式，生動詮釋美學價值，儼然成為展示異國文化的重要平台，歷年獲獎者更會受邀擔任新南向教育展、內政部移民節踩街、快閃等活動的表演嘉賓，展現異國舞蹈與文化的獨特魅力。
教育部表示，新住民舞蹈比賽初賽將於11月2日、11月16日、11月24日亮相，決賽則是12月15日登場，為了鼓勵更多新住民參與比賽，去年起將報名團隊之中，新住民人數的3分之2比例門檻下調至3分之1，並可依近3年參賽經驗，分為經驗豐富的甲組、舞蹈初學或初次參賽乙組，另外只要2分之1的團隊成員戶籍地在澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼等離島地區，該隊就可逕行參加決賽，希望吸引更多族群踴躍參賽、相互交流。
來自菲律賓的周姓女子、陳姓女子表示，經由社區的串連、舞蹈比賽練習的機會，同是菲律賓人的她們認識彼此的地區傳統。來自印尼的吳姓女子已經連續5屆參與新住民舞蹈比賽，坦言以往曾於家鄉擔任舞蹈教師，而在印尼只要遇到開心的事情或開心的節日，大家都會為此跳上一曲，表示誠摯的祝福。另有來自基隆、南投、屏東等地的國小老師帶領學生初次參賽，並且表示新住民第二代的孩子非常需要一個肯定自我的機會，這是一個很棒的舞台與回憶。
教育部表示，新住民舞蹈比賽不僅促進不同文化的交流與融合，也讓台灣民眾深刻感受多元文化的魅力，參賽者的年齡範圍更是橫跨4歲至80多歲，充分展現舞蹈是不分國籍與年齡的藝文活動，而在參賽隊伍之中不乏親子、夫妻、兄弟姊妹、鄰居，充分展現家庭關係的親密性與社區的凝聚力，而且歷年獲獎者更被受邀擔任教育部新南向教育展、內政部移民節踩街、快閃等活動的表演嘉賓，展現異國舞蹈與文化的獨特魅力。
教育部指出，將以持續辦理新住民舞蹈比賽，匯聚不同語言、文化、背景的新住民，在舞台展現家鄉舞蹈的獨特魅力，並且透過舞蹈交流各個不同國界與家鄉的文化與故事，也為台灣注入更加豐厚的文化與表演藝術能量，更多競賽資訊，請至臉書粉絲專頁。
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來自菲律賓的周姓女子、陳姓女子表示，經由社區的串連、舞蹈比賽練習的機會，同是菲律賓人的她們認識彼此的地區傳統。來自印尼的吳姓女子已經連續5屆參與新住民舞蹈比賽，坦言以往曾於家鄉擔任舞蹈教師，而在印尼只要遇到開心的事情或開心的節日，大家都會為此跳上一曲，表示誠摯的祝福。另有來自基隆、南投、屏東等地的國小老師帶領學生初次參賽，並且表示新住民第二代的孩子非常需要一個肯定自我的機會，這是一個很棒的舞台與回憶。
教育部表示，新住民舞蹈比賽不僅促進不同文化的交流與融合，也讓台灣民眾深刻感受多元文化的魅力，參賽者的年齡範圍更是橫跨4歲至80多歲，充分展現舞蹈是不分國籍與年齡的藝文活動，而在參賽隊伍之中不乏親子、夫妻、兄弟姊妹、鄰居，充分展現家庭關係的親密性與社區的凝聚力，而且歷年獲獎者更被受邀擔任教育部新南向教育展、內政部移民節踩街、快閃等活動的表演嘉賓，展現異國舞蹈與文化的獨特魅力。
教育部指出，將以持續辦理新住民舞蹈比賽，匯聚不同語言、文化、背景的新住民，在舞台展現家鄉舞蹈的獨特魅力，並且透過舞蹈交流各個不同國界與家鄉的文化與故事，也為台灣注入更加豐厚的文化與表演藝術能量，更多競賽資訊，請至臉書粉絲專頁。