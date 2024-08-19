食物掉地上「3秒內撿起來」就能吃？醫點頭曝關鍵：這步驟超重要

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▲夏日高溫潮濕，食物中毒風險增加，若食物掉到地上，還是不建議再食用，尤其腸胃虛弱者更需要注意食物安全。（示意圖／取自photoAC）

食物掉到地上，許多人都會把握「3秒鐘原則」，迅速撿起來吃掉。而這個舉動到底會不會導致人體生病？書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢就指出，若是食物掉到桌面或地上，對身體健康的人來說，可用水沖洗再回鍋加熱，其實大多無害，也相當取決於環境及食材特性。根據《聯合新聞網》報導，邱展賢醫師表示，掉到地上的食物到底還能不能吃，環境因素是最大關鍵，若是在污染程度高的馬路、公園等公共場所，當然應該直接丟棄垃圾桶，，再加上人體胃酸具有很強的殺菌功能，大多數細菌、病毒經過都會死光。但食物若是掉在，細菌附著的機率就會跟著提升；不只如此，食材特性也是沾染細菌的一大關鍵，，例如麻糬、蛋糕、土司、水果等，建議還是直接回收較為保險。但邱展賢也透露，一般熟食掉到地上，但夏日高溫潮濕，食物中毒風險增加，若食物掉到地上，還是不建議再食用，腸胃虛弱者更需要注意食物安全，否則吃到不乾淨的食物，不只腸胃不舒服，還容易導致腸胃炎。