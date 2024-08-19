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世界第5有錢球員好節省！字母哥現身平價百貨　結帳用點數折抵　

記者吳政紘／綜合報導

▲NBA密爾瓦基公鹿球星Giannis Antetokounmpo近日被球迷直擊，出現在紐約平價百貨Target的「低價區」，讓不少網友都讚嘆他的節省精神。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA密爾瓦基公鹿球星Giannis Antetokounmpo近日被球迷直擊，出現在紐約平價百貨Target的「低價區」，讓不少網友都讚嘆他的節省精神。（圖／美聯社／達志影像）
密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo，近期被球迷捕捉到出現在紐約一間零售百貨，但眼尖球迷發現，總收入高達1.11億美元（約合35億元新台幣）的Antetokounmpo竟然正在逛百貨中的打折區，並在結帳時還使用了點數折抵，讓不少網友直呼：「也太節儉！」

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世界第5有錢球員　私下卻超節省

根據Spotrac的數據，Antetokounmpo在NBA的總收入已超過2.34億美元（約新台幣74億），此外，他還與Nike和Google Pixel有代言合約，並投資了MLS納什維爾和MLB密爾瓦基釀酒人等球隊。根據富比士公布的2024運動員收入排行榜，Antetokounmpo以1.11億美元（約合35億元新台幣）成為排行榜第五名，僅次於「詹皇」Lebron James。

2022年公鹿在季後賽對上塞爾提克時，比賽中存在不少吹判爭議，當記者問Antetokounmpo對於吹判有什麼想法時，他笑說：「我可不想討論這個，我不想被罰錢，我要省錢幫小孩買尿布。」

老鳥花錢如流水　字母哥並未被影響

Antetokounmpo曾在2015年造訪台灣，當時在接受採訪時就透露他自己都會將薪水匯回家，他也爆料在菜鳥年時Caron Butler曾拿給他500美元，去買一條口香糖和汽水，且沒有說要找錢，更有隊友每次客場之旅，到一個地方就買一台新的PS4，離開後就放在飯店，到了下一個地方再買台新的。

而這些例子並沒有讓Antetokounmpo的價值觀產生偏差，Antetokounmpo曾透露自己小時候時常空著肚子訓練，從小就體會過生活不易，這也讓Antetokounmpo更珍惜自己現在的成就，Antetokounmpo也曾在採訪中承認自己節省的原因，就是要將錢都留給自己的小孩，給他們更好的生活。


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