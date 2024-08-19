世界第5有錢球員好節省！字母哥現身平價百貨　結帳用點數折抵　

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密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo，根據Spotrac的數據，Antetokounmpo在NBA的總收入已超過2.34億美元（約新台幣74億），此外，他還與Nike和Google Pixel有代言合約，並投資了MLS納什維爾和MLB密爾瓦基釀酒人等球隊。2022年公鹿在季後賽對上塞爾提克時，比賽中存在不少吹判爭議，Antetokounmpo曾在2015年造訪台灣，當時在接受採訪時就透露他自己都會將薪水匯回家，他也爆料而這些例子並沒有讓Antetokounmpo的價值觀產生偏差，，Antetokounmpo也曾在採訪中承認自己節省的原因，就是要將錢都留給自己的小孩，給他們更好的生活。