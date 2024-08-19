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TPBL／NBA防守悍將桑德斯加盟雲豹　新球季與威廉斯組成禁區雙塔

記者路皓惟/綜合報導

▲桃園台啤永豐雲豹今宣布簽下前NBA防守悍將桑德斯（Larry Sanders），新賽季與威廉斯（Devin Williams）攜手打造禁區雙塔，成為球隊防守端的核心力量。（圖／台啤雲豹提供）
▲桃園台啤永豐雲豹今宣布簽下前NBA防守悍將桑德斯（Larry Sanders），新賽季與威廉斯（Devin Williams）攜手打造禁區雙塔，成為球隊防守端的核心力量。（圖／台啤雲豹提供）
桃園台啤永豐雲豹今(19日)宣布簽下具有多年NBA資歷的防守悍將桑德斯(Larry Sanders)，營運長顏行書說：「鎖定桑德斯的主因就是希望借重他在NBA豐富的防守經驗與威廉斯(Devin Williams)攜手打造禁區雙塔，成為防守端的中流砥柱，為球隊帶來安定感。」

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主打內線的桑德斯35歲，身高211公分、體重106公斤，臂展長達229公分，在2010年NBA選秀會上以首輪第15順位被密爾瓦基公鹿選中後，靠著出色的爆發力與高機動性逐漸站穩球隊先發，曾締造單場10分12籃板10阻攻的另類大三元，也曾單場抓下20個籃板，完美展現頂級藍領扎實球風。

桑德斯在公鹿效力5個球季期間內，曾在2012-13賽季繳出全NBA第二高的場均2.8次阻攻，之後在2016-17球季效力克里夫蘭騎士，他於2019年開始轉戰3X3籃球聯盟BIG3至今。

生涯首度來台，桑德斯很興奮地表示：「很開心能夠成為台啤雲豹的一份子，我已經迫不及待探索臺灣的一切，並與隊友還有球迷們見面！我知道球隊不久前剛拿下隊史首冠，所以對於新賽季的目標只有一個，就是再來一冠！一定會盡全力為雲豹再抱回一座總冠軍！」

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