小黑貓卡國道險遭貨車輾到！好心男驚險神救援　歷劫歸來現況曝光

大難不死，必有後福！日前有民眾駕駛小貨車行經國道三號上，結果突然發現路中央有一個黑嚕嚕的小小物體，仔細一看才發現竟然是活生生的貓咪，於是他將車暫停在路肩，迅速下車進行救援，最終順利救下貓貓，並收編成家人，幸福現況也讓人融化。
真的是命中注定要相遇！吳先生於8月12日上午行經國道三號，驚見路中央有一隻全身黑色的小貓，不知為何會出現在此。牠多次險些被呼嘯而過的車輛撞上，情況相當危急。吳先生在驚恐中鼓起勇氣，「不斷用髒話掩飾自己的緊張」，最終抓準時機，將小貓一把抱起，安全帶回車內。
這段驚險的救援過程全被影片記錄下來，吸引數萬網友按讚與討論。許多人感動地表示：「差點要哭了，還以為貓被撞到了，還好牠沒事，幸虧有你這位好心人」、「要很大的勇氣才能下車救貓」、「感覺如果沒當下救到，這小貓可能真的會沒命」、「真的很危險！還好人貓都平安無事」、「看到車子從貓咪上面開過去，真是驚險萬分」。
小黑貓歷劫歸來，與救命恩人成為家人，吳先生將這隻黑貓收編為家人，並取名為「嚕嚕」，英文名字則是Nox。牠也在獲救那天被帶去看獸醫，體重僅0.42公斤，所幸身上沒有明顯傷勢。在新家休養幾天後，嚕嚕逐漸恢復體力，開始與主人打鬧玩耍。由於嚕嚕的生日不明，吳先生決定以牠獲救的8月12日作為紀念日，巧合的是，這天也是吳先生的生日。若想繼續追蹤「嚕嚕」的近況，可以到臉書「嚕嚕國3嚕況頻道」欣賞牠可愛的模樣。
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這段驚險的救援過程全被影片記錄下來，吸引數萬網友按讚與討論。許多人感動地表示：「差點要哭了，還以為貓被撞到了，還好牠沒事，幸虧有你這位好心人」、「要很大的勇氣才能下車救貓」、「感覺如果沒當下救到，這小貓可能真的會沒命」、「真的很危險！還好人貓都平安無事」、「看到車子從貓咪上面開過去，真是驚險萬分」。
小黑貓歷劫歸來，與救命恩人成為家人，吳先生將這隻黑貓收編為家人，並取名為「嚕嚕」，英文名字則是Nox。牠也在獲救那天被帶去看獸醫，體重僅0.42公斤，所幸身上沒有明顯傷勢。在新家休養幾天後，嚕嚕逐漸恢復體力，開始與主人打鬧玩耍。由於嚕嚕的生日不明，吳先生決定以牠獲救的8月12日作為紀念日，巧合的是，這天也是吳先生的生日。若想繼續追蹤「嚕嚕」的近況，可以到臉書「嚕嚕國3嚕況頻道」欣賞牠可愛的模樣。