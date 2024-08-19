吳慷仁被爆將首演陸劇！傳合作《甄嬛》孫儷　消息曝光粉絲超驚訝

男星吳慷仁出道以來演出許多知名戲劇，精湛演技在觀眾目中留下深刻印象，去年更以電影《富都青年》奪下金馬影帝。而近期吳慷仁的新劇《塑膠花》剛完結，卻傳出他將與一線女星孫儷搭檔合拍大陸電視劇，消息一出引發熱議，粉絲反應兩極。
吳慷仁傳接演陸劇 搭擋一線女星孫儷
有粉絲在微博上爆料，吳慷仁將與憑藉《後宮甄嬛傳》爆紅的女星孫儷合作演出懸疑劇集《執迷》，據悉該部劇將於9月開拍，總導演為《北京遇上西雅圖》的薛曉路。故事描述大學老師的閨密突然尋短身亡，產生一連串的懸疑過程，是一部偏向女性題材的作品。
粉絲評價兩極化 質疑吳慷仁「立場問題」
消息曝光後微博上掀起熱烈討論，有粉絲認為吳慷仁過去有參加學運的歷史，質疑他有「立場問題」，不過也有許多人認為他的演技精湛值得期待，直言可以給大陸演員一些震撼教育。
事實上由吳慷仁主演的電影《富都青年》、《但願人長久》原訂要在第14屆北京電影節放映，怎料官方卻在放映前宣布《但願人長久》因拷貝損壞無法修復取消放映，《富都青年》則是因為宣傳安排調整，放映、活動QA都取消，引發影迷相當不滿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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粉絲評價兩極化 質疑吳慷仁「立場問題」
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事實上由吳慷仁主演的電影《富都青年》、《但願人長久》原訂要在第14屆北京電影節放映，怎料官方卻在放映前宣布《但願人長久》因拷貝損壞無法修復取消放映，《富都青年》則是因為宣傳安排調整，放映、活動QA都取消，引發影迷相當不滿。
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