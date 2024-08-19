吳慷仁被爆將首演陸劇！傳合作《甄嬛》孫儷　消息曝光粉絲超驚訝

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▲有粉絲在微博爆料，吳慷仁將與孫儷合作演出懸疑劇集《執迷》，而該劇總導演與總編劇為《北京遇上西雅圖》的薛曉路。（圖／微博）

▲金馬影帝吳慷仁在2007年因拍攝雜誌和電視廣告，踏入了演藝圈，出道至今17年也演過不少影劇作品，獲得了大批忠實粉絲的支持與喜愛。（圖／吳慷仁臉書）

男星吳慷仁出道以來演出許多知名戲劇，精湛演技在觀眾目中留下深刻印象，去年更以電影《富都青年》奪下金馬影帝。而近期吳慷仁的新劇《塑膠花》剛完結，卻傳出他將與一線女星孫儷搭檔合拍大陸電視劇，消息一出引發熱議，粉絲反應兩極。有粉絲在微博上爆料，吳慷仁將與憑藉《後宮甄嬛傳》爆紅的女星孫儷合作演出懸疑劇集《執迷》，據悉該部劇將於9月開拍，總導演為《北京遇上西雅圖》的薛曉路。故事描述大學老師的閨密突然尋短身亡，產生一連串的懸疑過程，是一部偏向女性題材的作品。消息曝光後微博上掀起熱烈討論，有粉絲認為吳慷仁過去有參加學運的歷史，質疑他有「立場問題」，不過也有許多人認為他的演技精湛值得期待，直言可以給大陸演員一些震撼教育。事實上由吳慷仁主演的電影《富都青年》、《但願人長久》原訂要在第14屆北京電影節放映，怎料官方卻在放映前宣布《但願人長久》因拷貝損壞無法修復取消放映，《富都青年》則是因為宣傳安排調整，放映、活動QA都取消，引發影迷相當不滿。