中職／味全徐若熙暖心報恩！回饋家扶學童進場觀賽　致贈親簽手套

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▲「龍之子」徐若熙自費包車讓近50名學童師長得以自桃園順利往返，球團也提供入場門票、餐點及龍隊周邊商品給孩子們，希望藉此拋磚引玉募得更多資源，幫助更多需要幫助的人。（圖／味全龍提供）

日前味全龍舉辦「緯來復古日」吸引大批球迷進場，，球團也提供入場門票、餐點及龍隊周邊商品給孩子們，希望藉此拋磚引玉募得更多資源，幫助更多需要幫助的人。，在社工眼中的徐若熙從認識以來，一直都是活潑開朗同時帶有靦腆、內斂特質的男孩未曾改變，進入職棒後開始有了經濟能力，也會抽空和父親一起回到桃園家扶中心捐款或捐贈簽名球回饋機構，希望能造就良善的循環。提及這次邀請孩子們來看球，徐若熙靦腆笑說「」，「」。來自棒球強權名校平鎮高中的他，即便在高中時期在棒球之路上有過低潮，歷經休養之後再度崛起，希望用自身的故事鼓勵孩子不畏懼困境、努力向上，