高雄大港閱冰2天活動哈馬星湧入4萬人潮

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大港閱冰2天活動湧入4萬人次。（圖／高市府觀光局提供）

▲菲律賓踩線團到訪品嚐高雄美味冰品。（圖／高市府觀光局提供）

「2024大港閱冰」冰品市集嘉年華人潮盛況空前，高市府觀光局長高閔琳表示，雖然遇上周末天氣不穩定，兩天活動仍狂吸超過4萬人次，市集各冰品店家買氣超旺。此外，活動現場可以看到許多國際遊客，特別是來自菲律賓的旅行社、媒體及網紅貴賓踩線團也專程到訪，親身體驗高雄港都創意多元的冰品文化。「閱冰總司令」高雄市長陳其邁也在活動第一天現身活動，對各類在地冰品讚不絕口。高市府觀光局指出，2日共計超過45家特色冰品與餐車店家共襄盛舉，參展冰店店家業績成長3到5成不等，許多知名店家多備2至3倍食材份量仍早早完售。觀光局進一步指出，本次活動專業評審團特別邀請5位評審，針對冰品市集店家「口味、創意、造型、風味、衛生」等項目評分。昨（18）日除請專業評審團票選出「最佳創意」、「最佳造型」、「最佳傳統」、「最佳風味」、「超級人氣推推獎」，現場也開放遊客投下神聖一票，其中「禾苑蔗片冰」榮獲「最佳人氣王」殊榮。菲律賓旅行社協會（Philippine Travel Agencies Association, PTAA）公關代表楊傑森（Jaison Yang）表示，踩線團特地安排到場品嚐各式特色冰品，滿足味蕾與視覺，為高雄留下美食之都的深刻印象，回去也會多加宣傳高雄旅遊、包裝高雄產品。此次菲律賓踩線團除了旅行社代表外，還有來自菲國娛樂及文化圈的知名人士，皆對於大港閱冰活動表示讚賞。