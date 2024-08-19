大谷翔平盜壘成功率超高！破解大聯盟牽制規則　日本名捕讚：完美

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔大谷翔平一掃近期打擊低潮，今（19）日做客聖路易紅雀的比賽中，除了連兩戰開轟，在台灣時間18日的比賽更加碼2次盜壘成功，而台灣時間18日道奇踢館紅雀的比賽，一局上大谷翔平擔任球隊首棒選到了四壞球保送，儘管大谷翔平上壘後，紅雀隊捕手Willson Contreras早已有防備，但大谷還是在1好2壞的情況下發動盜壘成功，拿過兩屆日本職棒洋聯捕手金手套的球評里崎智也對這次盜壘更是盛讚「完璧すぎる盗塁」(完美的盜壘)，里崎智也表示，現今大聯盟規定投手只能牽制兩次的規定，如果沒能善用這兩次牽制，對上大谷翔平這種跑速快的選手就是一種風險，日本球迷也在網路上評論大谷翔平這次盜壘：「不要試圖牽制抓到他」、「如果牽制抓不到就不要浪費這兩次牽制了吧」、「大谷翔平上壘對投捕搭檔來說是地獄」、「如果投手進行不必要的牽制，那這對大谷翔平來說就是個盜壘的訊號」。與紅雀隊的系列賽結束後，大谷翔平本季累積39轟37盜，有望在8月就成功加入「40轟40盜」俱樂部，成為史上最速達成此紀錄的球員，更有機會挑戰「50轟50盜」，接下來道奇隊將依序與美聯球隊水手、光芒、金鶯各自展開三連戰。