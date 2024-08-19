傳藝中心攜音樂學科中心共享資源　台音館逾2萬件史料可供教學用

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▲國立傳統藝術中心副主任陳修程致詞。（圖／國立傳統藝術中心提供）

▲全國高中音樂學科中心主任暨新北市立新北高級中學校長 柯雅菱致詞。（圖／國立傳統藝術中心提供）

▲隨著雙方簽署合作備忘錄，期盼台灣音樂相關資料素材透過教師產出的教案融入校內課程。（圖／國立傳統藝術中心提供）

國立傳統藝術中心今（19）日與教育部國教署普通型高級中等學校音樂學科中心簽署合作備忘錄，除了台灣音樂館等2萬4000餘件史料可被投入普通型高級中等學校的教學，更進一步提升館藏的利用機率，而且雙方未來3年內亦將透過資源共享、活動協辦等方式，跨域深化音樂教育、文化傳承。傳藝中心副主任陳修程致詞表示，文化與教育的結合有助文化的傳承與普及，台灣音樂館擁有豐富的館藏資源，包括音樂資料、歷史文物，以及不同年代與風格的音樂錄音、影像資料等2萬4千餘件珍貴史料，透過簽署合作備忘錄，也將有效提升館藏、展演資源的利用機率，更是代表雙方推廣台灣音樂教育領域邁出的堅實一步，「這樣的一個永續藝術的傳承，希望可以成為台灣音樂館、音樂學科中心非常重要的事情，可以拋磚引玉，未來會有更多的人加入這個行列，也讓台灣音樂的能見度更高。」文化部說明，傳藝中心所屬台灣音樂館主要業務包含台灣音樂的典藏保存、調查研究、詮釋推展等，館藏資源則有傳統音樂、當代藝術音樂、通俗音樂與研究教育等面向，都將成為高中音樂課程中的寶貴素材。文化部提到，透過簽署合作備忘錄，台灣音樂館也將協助音樂學科中心研擬普通型高級中學音樂教師增能研習活動內容，期盼台灣音樂相關議題透過教師產出的教案，融入校內課程，也讓更多學生能夠接觸並且認識台灣音樂的美好，不僅如此，文化部提到，台灣音樂館出版的各類影音專輯、樂譜、專書，也將成為教師設計教案的重要資源，這些出版品可以幫助學生在課堂上進行深入的音樂學習與探索。音樂學科中心主任，也是新北市立新北高級中學校長柯雅菱表示，108課綱上路之後期望全方面的培養學生，包含藝術、美感、雙語及國際等，期望透過簽署合作備忘錄豐富高中音樂課程內容，提供學生更為豐富的學習資源，並且激發對於音樂的熱情，也將有助台灣音樂廣泛推廣進到校園，也讓更多年輕一代了解並且欣賞台灣音樂文化，「我更希望，不管是美術、音樂、藝術生活，乃至家政以及現在最夯的資訊科技、生活科技等，未來都能夠夠讓全國高中現場教學的老師，知道台灣音樂館這座寶庫，且要『入寶庫，但不空手出』。」另一方面，文化部指出，音樂學科中心亦將協助台灣音樂館在全台各地的普通型高級中等學校推廣台灣音樂，提升學生對於台灣音樂的認識與興趣，而且雙方也會合作媒體與宣傳事宜，音樂學科中心提供台灣音樂館社群平台等資源，協助典藏、展演訊息的露出與宣傳，也讓台灣音樂議題透過教育擴及更多教學場域。文化部提到，台灣音樂館與音樂學科中心已於今年6月成功舉辦113學年度第3次種子教師培訓研習，活動涵蓋世界音樂實作、台灣音樂家李泰祥特展導覽與相關講座等，受到參與教師的高度評價，隨著合作備忘錄的簽署，將進一步鞏固雙方在音樂教育領域的合作基礎，而且台灣音樂館也將持續攜手音樂學科中心，共同推動台灣音樂的教育與傳承，帶給下個世代帶來更多的文化滋養，也在音樂教育與文化傳承取得豐碩的成果。