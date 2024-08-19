民主黨全代會將登場！美媒盤點「5大看點」

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國民主黨19日起將召開全代會(DNC)，為正副總統候選人賀錦麗、副手華茲(Tim Walz)造勢，民主黨選情逐漸後來居上，賀錦麗陣營試圖營造的歡樂政治能否有效備受關注，美國廣播公司新聞網(ABC News)亦盤點出此次民主黨全代會的「五大看點」。民主黨全代會即將登場，正式提名副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)為民主黨正、副總統候選人，美國廣播公司新聞網(ABC News)指出這場年度盛會有五大重點：政治派對、競選主題、英雄式歡迎拜登、加薩戰爭以及政治新秀。ABC提到，報導指出，民主黨自賀錦麗接替拜登上陣以來，全黨欣喜若狂，支持度扶搖直上超越先前拜登的慘況，使得全代會猶如一場歡樂派對，賀錦麗也在社群媒體上享受了約一個月的蜜月期，而按照過往民主黨大會後，聲勢仍會持續上揚，許多人紛紛猜測，民主黨大會舉辦地點芝加哥聯合中心球場，可能迎來一場盛大的音樂饗宴，甚至有傳言說泰勒絲和碧昂絲等大牌表演者可能有機會亮相。但大會結束後，這股熱潮和美好時光究竟能維持多久?賀錦麗與川普將於9月10日舉行首場辯論，如果她在辯論中表現出色，可能會延長蜜月期。儘管民主黨人希望這種氛圍永遠不會改變，但兩黨的工作人員都預測，賀錦麗的競選活動將回歸現實。賀錦麗團隊圍繞著「自由」(freedom)作為口號，以流行天后碧昂絲(Beyonce)同名暢銷歌曲作為選戰主軸，包括爭取墮胎自由權益到經濟發展自由等，取代拜登之前痛批川普對民主帶來威脅的選戰主軸。一名與賀錦麗團隊保持聯繫的民主黨策士表示：「只要我們了解川普如何踐踏民主制度，我們就達成共識，因為民主與自由密不可分」，認為「自由」的訊息可與拜登對民主的討論相呼應，試圖緩解賀錦麗並沒有因此拋下拜登。拜登在6月與川普的首場災難性辯論會，成了終結自己政治生涯的關鍵一幕，然而拜登在面臨黨內逼退壓力以及維持自身政治生命的情況下選擇退選，民主黨人將拜登的決定視為英雄，賀錦麗在競選過程中一直對他大加讚揚。一名民主黨策士研判：「拜登的無私決定值得大家高度讚揚，我深信當他上台致詞時，將會受到熱烈歡迎。」雖然年齡和辯論是壓垮拜登政治生命的主要因素，但任內處理加薩戰爭問題，也受到左翼人士批評，這些批評者並不會因為他不再是民主黨提名人而消失，大會外仍有許多抗議活動仍在進行。目前還不清楚全代會將在何種程度上討論戰爭問題，從賀錦麗近日的談話來看，與拜登不同的是，更加強調平民傷亡的增加。但在政策方面，到目前為止還沒有太大的變化，這引發了人們的質疑，「批評拜登的人，會給賀錦麗多長時間的觀察期」。全代會除了提名正副總統候選人，也是政治新秀嶄露頭角的好機會， 最著名的莫過於2004年時任伊利諾伊州聯邦參議員的歐巴馬，獲邀擔任大會主講人，結果四年後，歐巴馬以總統候選人之姿上台演說。兩黨的代表大會主要是凸顯總統提名人的場合，但同時也為提升後起之秀提供了機會。最著名的是前總統歐巴馬 (Barack Obama) 在2004年被選為民主黨的大會主講人，當時他還是伊利諾伊州參議員。四年後，他就作為黨內總統候選人在大會上發表演說。