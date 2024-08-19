羅志祥被私訊逼瘋不忍了！他霸氣寵粉宣布1件事：該來的都知道吧

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▲羅志祥連續兩個週六在高雄開唱，讓粉絲開心表示兩場都會去。（圖／寬宏藝術 提供）

羅志祥先前宣布要在2024年的最後1天舉辦演唱會，與歌迷一起歡慶跨年，開賣後不少票區被直接秒殺，讓粉絲哀嘆：「搶不到！」今（19）日羅志祥霸氣宣布12月28日再加1場，要讓所有歌迷到現場應援：「這次加場是禮拜六，該來的自己都知道了吧！」羅志祥也跟導演溝通，要把現場煙火特效加好加滿之外，舞台機關也要做到最炫，預告這次演唱會絕對會讓現場觀眾看得目瞪口呆，為自己的30周年跟歌迷共同留下美好的回憶，更曝光搶票時間，讓歌迷嗨翻。羅志祥出道滿30周年，上個月生日當天驚喜宣布將在12月31日再次與歌迷到高雄巨蛋跨年，但沒想到開賣後引起不少粉絲哀鴻遍野，哭喊沒買到心中理想的位置，加上有部分歌迷私訊羅志祥的IG，在他耐心解說後，還是選擇要去義大跨年的回覆，讓羅志祥傻眼。事後羅志祥霸氣寵粉，與主辦單位討論宣布要在12月28日加場，羅志祥表示：「這次加場是禮拜六，該來的自己都知道了吧！」消息公開後，不少歌迷留言要去高雄「Long Stay」，要兩場都看！其中新歌〈舞狀元〉的舞台更令人期待萬分，羅志祥也預告這次的演唱會將會有別於以往，會是一場視覺與聽覺的極致饗宴！這次空降高雄開唱，羅志祥也指出演唱會跟粉絲的互動橋斷不會少，將從意想不到的地方與歌迷見面。目前自己有很多想法已經在跟導演溝通，希望能克服技術上的困難，把想法一一實踐，打造最華麗遊樂園，讓歌迷玩到不想回家！