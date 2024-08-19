綠委人數銳減影響地方服務　林右昌允建立中央溝通平台強化連結

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今年初立委選舉，民進黨在台中市慘敗，原本6席立委剩2席，中央黨部秘書長林右昌今天與台中市議會民進黨團「便當會」時，議員們抱怨地方服務的案件常找不到中央對口單位，有些地方議題發酵後，中央也未提供資訊或政策辯護，以致錯失攻防時機及效果，林右昌允諾建立黨中央與地方溝通平台，即時掌握議題並發揮戰力。民進黨秘書長林右昌與各地方議會民進黨團、黨公職的「便當會」，今（19）日從台中市正式啟動，多位議員反映，台中市由國民黨盧秀燕執政，民進黨議員不容易取得市府資源，加上行政院中部辦公室的人員有限，且全市的8席立委，民進黨從上屆的6席掉到目前2席，最明顯的差異，就是地方反映的建設需求或服務案件，常找不到中央對口單位，若服務不夠即時與到位，恐影響選民的服務評價及效率。多位議員認為地方和中央互動不足，市議員陳俞融舉例，歷屆美國大選，以往中央黨部組成觀察團，但這次只直接詢問北部和南部議員的參與意願，卻漏過中部；此外，有些地方議題發酵後，中央未提供相關資訊或政策，以致錯失攻防時機及效果。林右昌感謝議員們踴躍建議，也認同中央有必要加強與地方黨團的資源連結，以發揮更多功能。會中達成共識，黨中央將建立與地方黨團溝通的工作群組，即時掌握議題攻防和地方服務案件的追蹤。