關心住民長輩生活　退輔會主委嚴德發探視岡山榮家

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲退輔會主委嚴德發與岡山榮家住民長輩們合影。 (圖／岡山榮家提供)

▲嚴德發前往榮靈祠祭拜。 (圖／岡山榮家提供)

▲嚴德發致贈榮家加菜金由家主任李文國代表接受。(圖／岡山榮家提供)

行政院退除役官兵輔導委員會主委嚴德發今(19)日前往岡山榮民之家探視住民長輩們，嚴德發期勉幹部應將照護長輩列為首要核心工作，並努力將榮家致力於「家庭化、多元或與社區化」，更應積極引進社會資源提升照護量能，也鼓勵家部善用堂隊自治組織協力住民生活照顧，同時要暢通意見交流管道、傾聽住民心聲。嚴德發自到任以來即關心第一線安養暨服務機構，並安排行程積極視導各機構聽取單位，今天嚴德發在相關單位主管陪同下，除聽取單位工作簡報、視導各堂隊關心長輩生活狀況外，也期勉全體職員工將照顧長輩的生活照護工作視為核心要務，讓住民家屬安心、長輩生活開心。嚴德發一行抵達岡山榮家後即駐足與百歲人瑞雷永祥閒話家常、也親切地替于紹勳長輩自製的卡片簽名留念，隨後更與樂活吧活動的長輩合影。隨即由榮家家主任李文國簡報家部近期重要工作近況、執行成效及住民入住現況。簡報後，嚴德發也前往榮靈祠祭拜，並走近住民給予鼓勵。最後，嚴德發也再一次肯定家部服務團隊的積極任事，同時期勉同仁要在既有的工作基礎上持續精進，將長輩照顧好視為基本要務也是核心工作，唯有不斷地自我檢視自我策勵，才能將服務工作不斷向上提升。