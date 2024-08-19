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關心住民長輩生活　退輔會主委嚴德發探視岡山榮家

記者郭凱杰／高雄報導

▲退輔會主委嚴德發與岡山榮家家部全體職員工於行政大樓前合影留念，為首次的岡榮視導劃下圓滿的句點！(圖／岡山榮家提供)
▲退輔會主委嚴德發與岡山榮家家部全體職員工於行政大樓前合影留念，為首次的岡榮視導劃下圓滿的句點！(圖／岡山榮家提供)
行政院退除役官兵輔導委員會主委嚴德發今(19)日前往岡山榮民之家探視住民長輩們，嚴德發期勉幹部應將照護長輩列為首要核心工作，並努力將榮家致力於「家庭化、多元或與社區化」，更應積極引進社會資源提升照護量能，也鼓勵家部善用堂隊自治組織協力住民生活照顧，同時要暢通意見交流管道、傾聽住民心聲。

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▲退輔會主委嚴德發與岡山榮家住民長輩們合影。 (圖／岡山榮家提供)
▲退輔會主委嚴德發與岡山榮家住民長輩們合影。 (圖／岡山榮家提供)
嚴德發自到任以來即關心第一線安養暨服務機構，並安排行程積極視導各機構聽取單位，今天嚴德發在相關單位主管陪同下，除聽取單位工作簡報、視導各堂隊關心長輩生活狀況外，也期勉全體職員工將照顧長輩的生活照護工作視為核心要務，讓住民家屬安心、長輩生活開心。

▲嚴德發前往榮靈祠祭拜。 (圖／岡山榮家提供)
▲嚴德發前往榮靈祠祭拜。 (圖／岡山榮家提供)
嚴德發一行抵達岡山榮家後即駐足與百歲人瑞雷永祥閒話家常、也親切地替于紹勳長輩自製的卡片簽名留念，隨後更與樂活吧活動的長輩合影。隨即由榮家家主任李文國簡報家部近期重要工作近況、執行成效及住民入住現況。簡報後，嚴德發也前往榮靈祠祭拜，並走近住民給予鼓勵。

▲嚴德發致贈榮家加菜金由家主任李文國代表接受。(圖／岡山榮家提供)
▲嚴德發致贈榮家加菜金由家主任李文國代表接受。(圖／岡山榮家提供)
最後，嚴德發也再一次肯定家部服務團隊的積極任事，同時期勉同仁要在既有的工作基礎上持續精進，將長輩照顧好視為基本要務也是核心工作，唯有不斷地自我檢視自我策勵，才能將服務工作不斷向上提升。

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